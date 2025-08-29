³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê8·î29Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î29Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 15359(¡¡ 14135)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 105(¡¡¡¡ 105)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 27777(¡¡ 27385)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15(¡¡¡¡¡¡15)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡188380(¡¡188380)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3770(¡¡¡¡2520)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 11289(¡¡ 10766)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 362(¡¡¡¡ 362)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 23051(¡¡ 22351)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡27(¡¡¡¡¡¡27)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡115767(¡¡115767)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2800(¡¡¡¡2800)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20(¡¡¡¡¡¡20)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1491(¡¡¡¡1138)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 822(¡¡¡¡ 630)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3312(¡¡¡¡2824)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3083(¡¡¡¡2022)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡16)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 13869(¡¡¡¡3508)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4864(¡¡¡¡4832)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3112(¡¡¡¡2005)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5946(¡¡¡¡5526)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7472(¡¡¡¡7472)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡46(¡¡¡¡¡¡46)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡11·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3214(¡¡¡¡1579)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡47(¡¡¡¡¡¡47)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4872(¡¡¡¡4795)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4317(¡¡¡¡4317)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1742(¡¡¡¡1416)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡29(¡¡¡¡¡¡29)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8565(¡¡¡¡8543)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 27445(¡¡ 27445)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 121(¡¡¡¡ 121)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 841(¡¡¡¡ 434)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 300(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 676(¡¡¡¡ 316)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2595(¡¡¡¡2595)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1208(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1095(¡¡¡¡1085)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1250(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þHSBC¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 338(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 300(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 549(¡¡¡¡ 549)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 317(¡¡¡¡ 292)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1459(¡¡¡¡1459)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1456(¡¡¡¡1456)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹