¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬¶¯À©ÁÜºº¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡¢µÄ°÷¤ò¼¿¦¤¹¤ë¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ°æµÄ°÷¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖµÄ°÷¤Î¿¦¤ò¼¤·ÁÜºº¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈµÄ°÷¼¿¦¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤é¤Ï29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀÐ°æµÄ°÷¡¢ËÜ¿Í¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ»Ê´´»öÄ¹¤¬¤µ¤¤Û¤É²ñ¸«¤ò³«¤¡ÖÅÞ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐ°æµÄ°÷¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¾·¤ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ°æµÄ°÷¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ÆµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬´Ø·¸Àè¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£