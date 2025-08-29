¼«Ì±¡¦»²±¡ÁªÁí³ç¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¡ÁíºÛÁª¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ï³èÈ¯²½ Æâ³Õ¤«¤é¤â¡ÈÁ°ÅÝ¤·¡Éµá¤á¤ëÀ¼¤¬¸øÁ³¤È
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿Í×°ø¤òÁí³ç¤¹¤ëÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ÏÍè½µ¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤òµá¤á¤ëµÄ°÷¤ÎÆ°¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å³«¤«¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¹ç¡£»²±¡Áª¤ËÇÔËÌ¤·¤¿Í×°ø¤òÁí³ç¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ÎÁÇ°Æ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ªÎ»¸å¡¢ÌÚ¸¶ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÌÚ¸¶À¿Æó ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡ÖÇÔ°ø¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÖÍåÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡£¤Þ¤ÀÂ¤é¤¶¤ë¤È¤³¤í¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤´»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÄÉ²ÃÅª¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Íè·î2Æü¤ËºÆ¤Ó²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¼¨¤µ¤ì¤¿°Æ¤Ë¤ÏÇÔ°ø¤È¤·¤Æ¡¢¢§¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÇÅÀ¤ÎÀÐÇËÁíÍý¤éÅÞ¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¿ÀÅÄ½á°ì Ë¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±
¡Öº£²ó¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¤¤Î¤¦¡¢¿ÀÅÄË¡Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡Ä
¼«Ì±¡¦¾®ÎÓ´Ä¶ÉûÂç¿Ã
¡Ö³«¤«¤ì¤¿ÁíºÛÁª¤òÄÌ¤¸¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤â¤È¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¼«Ì±ÅÞ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¡×
¾®ÎÓ´Ä¶ÉûÂç¿Ã¤âÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÉ½ÌÀ¡£É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÉûÂç¿Ã¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ·ø¡¦¼ã¼ê¤ª¤è¤½10¿Í¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦µìÌÐÌÚÇÉ¡¡ºûÀîÇîµÁ ÇÀ¿åÉûÂç¿Ã
¡Ö¡ÊQ.Á°ÅÝ¤·µá¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¡©¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë¡ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£½°µÄ±¡¡¦»²µÄ±¡¤ÎÇÔÂà¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÞ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤â¸øÁ³¤È½Ð»Ï¤á¤¿¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤òµá¤á¤ëÀ¼¡£¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¸õÊä¤Î1¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö°ìµÄ°÷¤È¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¿¤¯¤ò¸ì¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÌÁÍ§¤Ç¤â¤¢¤ëÂ¼¾åÁíÌ³Âç¿Ã¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¡¡Â¼¾åÀ¿°ìÏº ÁíÌ³Âç¿Ã
¡ÖºÇ¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁíÍý¤ÎÅØÎÏ¤äÀ®²Ì¤¬¤À¤ó¤À¤óÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ½ÅÄÃ
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼«Ì±ÅÞ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÖÀÕÇ¤¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÆóÊ¬¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ì±ÅÞ¡£ÌîÅÞ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤í·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Áá¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤ËÆþ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤âÀÕ¤á¤Æ¤ëÂ¦¤Ë¤âÎ¾Êý¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
