「周防はアミューズからカネをピンハネしている」ーー「芸能界のドン」本人が取材に答えた、黒いウワサの真相

芸能界には「首領（ドン）」がいるーー。世の中にそのような暗黙の了解があったとして、それは誰で、どんな人物なのか、真に迫った言葉はすくない。ノンフィクション作家・田崎健太著『ザ・芸能界 首領たちの告白』は、バーニングプロダクション創設者の周防郁雄、B'zやZARD、WANDSを生み「ビーイング系」を築き上げたビーイング創設者・長戸大幸のインタビューをはじめ、本人証言をもとにマスコミが触れられない芸能界の暗部を詳らかにする。

本書ではバーニングの周防がインタビューに応じ、サザンオールスターズがアミューズ所属になった経緯を明かしている。なった経緯に関係について語ったことについて、一部再構成のうえご紹介しよう。

アミューズはぼくが作った会社だ

周防にとってアミューズはバーニングのグループ企業という意識だった。

しかし――。

「バーニングパブリッシャーズが音楽出版権を持っているのは、デビュー曲から『いとしのエリー』まで。サザンがあんまり売れたので、自分たちで独占したくなったんでしょう、音楽出版権を返せと弁護士を通じて内容証明が来たんですよ。大里はぼくが奥田さんに5000万円払った話を知らない。ただ、弁護士を使って連絡をしてくるような人間と喧嘩してもしょうがないと思ったので、それ以降の音楽出版権はとっていません」

今回の取材に感謝しているんですよ、とぼくの顔をじっと見た。

「みんな、ぼくがアミューズからピンハネしているように思っているでしょ。はっきりと言っておかないといけないのは、アミューズはぼくが作った会社だということ。立ち上げから毎月130、140万円ぐらいをこちらが（運営費として）払っていました。しかし出資金も運営資金も返してもらったことはない。アミューズが（2001年に株式）上場したときも、大里から一言もなかった。あるとき、大里が4億円近い豪邸を建てたというのを耳にしたんです」

大里には「聞くまでもないよ」

うちの常務に、ちょっとお金が苦しいから、10億ほどもらってこいと行かせたことがあるんですと口の端を上げた。

「向こうは毎年、何百億も利益出している。こちらは細々やっているのに」

アミューズの立ち上げ、サザンオールスターズの音楽出版権については、アミューズに確認を入れますとぼくが返すと「（大里には）聞くまでもないよ」と首を振った。

「（週刊現代に）載せて、クレームがついたら、ぼくが一緒にアミューズまで行きますよ。みなさんが嘘を書くのは勝手。いちいち訂正するのもね、と思っていた。ただ、どこかで、きちんと白黒つけて、何が本当にあったかは知っておいてもらわないといけない」

年をとってぼくの頭はちょっとボケていますが嘘はつきませんよと語気を強めた。

