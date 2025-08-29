¡Ö¤â¤¦Ìá¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¿Éíå¤ÊÀ¼¤â¡Ä»°»³Î¿µ±¡¡¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§È¯É½¤ÇBE:FIRST¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÈÎä¤áÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¡É
8·î29Æü¡¢7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤È½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢BE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4·î²¼½Ü¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡È½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë»°»³¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°»³¤Ï¿Íµ¤YouTuber¡ÖR¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È³ô¼°²ñ¼ÒariuÂåÉ½¤ÎÂçÌî°«Î¤¡Ê29¡Ë¤Èº§Ìó¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÇË´þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ì¸«¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÇË¶É¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï»°»³¤¬R¤Á¤ã¤ó¤ËÁí³Û1²¯±ß°Ê¾å¤ò¹×¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÅÀ¤À¡£
¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ï»°»³¤Î¹Ô°Ù¤ò¡È·ëº§º¾µ½¡É¤È¤·¤ÆÊóÆ»¡£»öÌ³½ê¤Ï»°»³¤¬R¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢Ë¡Îá°ãÈ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢»°»³¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¤´Ö¤ÎÀ¼¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢»°»³¤Ï5·î²¼½Ü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éÆÈÎ©¡£BE:FIRST¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢5·î¤Ë»°»³¤È¼ñÎ¤¤¬·ëº§¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£»°»³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½Å¤¯¸«¤¿¼ñÎ¤¤ÎÎ¾¿Æ¡¢¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤È°ËÆ£Íö¡Ê70¡Ë¤¬·ëº§¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É2¿Í¤ÏÇË¶É¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯º£²ó¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Instagram¤ÎÊó¹ðÊ¸¤Ë¤Ï¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢»°»³Î¿µ±¤È¼ñÎ¤¤Ï¡¢ÆþÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ô2¿Í¤Î´Ö¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤â¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¤·¤Æ¼ñÎ¤¤ÎÇ¥¿±¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡Ô»ä¤¿¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤¸¤á¡¢¼þ°Ï¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â¿·¤·¤¤Ì¿¤ÎÃÂÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤«¤é¤Ï¡¢¿åÃ«¤ò´Þ¤á¤¿²ÈÂ²¤¬·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë»ÑÀª¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤éBE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁ´°÷¤¬¤³¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡ÖBE:FIRST¤Ï¡¢8·î16Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·î25Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢MV¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î29ÆüÇÛ¿®Í½Äê¤ÎSKY-HI¼çºÅ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Ç¤Ï¡¢BE:FIRST¤¬»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë6¼¡¿³ºº¡ØVs. Professional Artist Round¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î·ëº§È¯É½¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀª¤¤¤Ë¿å¤òº¹¤¹¹Ô°Ù¤À¤È°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤â¤½¤â¥°¥ë¡¼¥×¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡Ô¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥×¥í°Õ¼±¤¬Äã¤¤¡Õ¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¡¢Îä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
X¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ëº§È¯É½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿Éíå¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔBE:FIRST¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤³¤ó¤ÊÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦Ìá¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¡©¡Õ
¡Ô¤â¤¦¾¯¤·È¯É½¤Ï¤º¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¡£º£Æü¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÂÐ·èÊü±ÇÆü¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡¢¿§¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÌá¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤â¤¦¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¡Õ
¡ÔRYOKI¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ò¶¡ºî¤Ã¤Æ·ëº§¤Ê¤ó¤À¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â6¿Í¤Î¿·¶Ê½Ð¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯É½¤Ã¤Æ¡Ä¡Õ
¤Þ¤¿¡¢»°»³¤Î¥°¥ë¡¼¥×Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ô¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Éüµ¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢Éüµ¢¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¡©¡Õ¡Ô¤â¤¦¥ê¥ç¥¦¥¼¤á»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Õ¤Ê¤É¤È²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤¬¡Ä¡Ä¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ»°»³¤ÏBE:FIRST¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£