¡¡Âîµå½÷»Ò¤Ç£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡Ë¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡á¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍÂç²ñ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤È¤Î£²²óÀï¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Àï¤ÇÁáÅÄ¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î£²¡Ý£´¤ÇÄ¥ËÜÈþ¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ÇÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡£¤½¤³¤Ç¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âç²ñ¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤Ç¤â¤¢¤ë²¬Íº²ð»á¤À¤Ã¤¿¡££µÊ¬°Ê¾å¤ÎÃæÃÇ¤ÎËö¤Ë»î¹ç¤¬ºÆ³«¡£Î®¤ì¤ò¼º¤Ã¤¿Ä¥ËÜÈþ¤ÏÇÔÂà¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ÏÄ¥ËÜÈþ¤ÏÁáÅÄ¤È¤Î¾¡Éé¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÂç²ñ¤Î¼£ÎÅ¤¹¤ëÊý¤¬¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¼£ÎÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯µ¿Ìä¡£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤È¤È¤â¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÌäÂêÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁáÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤Ø¤Î³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤´ÀâÌÀ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Öº£Ç¯£··î¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼Ãæ¤Ë¹ü¤¬Æ°¤ÄË¤ß¤È¶¦¤ËµÞ¤Ë¥é¥±¥Ã¥È¤¬Àµ¤·¤¯°®¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ËÈ÷¤¨¡¢£¸·î£¹Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Î£²²óÀï¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ëü°ì¤ÎºÝ¤Ë£×£Ô£Ô¤Ç¿·¤·¤¯À©Äê¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡Ê£Í£Ô£Ï¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤»Ý¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¾É¾õ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î²¬Íº²ð¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë½èÃÖ¡Ê´ØÀá¤ä¶ÚÆù¤ÎÄ´À°¡Ë¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à½÷»Ò¤ÎÃæß·±Ô´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢£×£Ô£Ô¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ØÌäÂê¤Ê¤¤¡Ù»Ý¤Î¤ªÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë²ø²æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½»öÁ°¤Ë¾µÇ§¤âÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»öÁ°¤ËÆüËÜ¶¨²ñ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¤Î½õ¸À¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¸«¤ÆÃæÎ©À¤Ëµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÁª¼êÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Á¤ò¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤Î´·½¬¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊý¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â£±Ì¾¡¢½èÃÖÃæ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÄË¤ß¤ä¾É¾õ¤Î³ÎÇ§¤È½èÃÖ¤Î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àï½Ñ¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£×£Ô£Ô¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ç½èÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢»î¹ç¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Íý²ò¤òµá¤á¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤É¤¦¤«¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢ÀÚ¤Ë¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ëº£¸å¤Ï¤è¤ê¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÂÐ±þ¤ËÅØ¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£