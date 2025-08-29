浜辺美波、25歳に！親友ら撮影の笑顔SHOTにファンほっこり「年々美しさが増していく」「可愛すぎます」

8月29日、同日に25歳の誕生日を迎えた浜辺美波がInstagramを更新した。

【写真】笑顔溢れる自然体SHOTを公開

浜辺は、自身のInstagramアカウントにて、「今年も元気に焼肉の日を迎えることができました」と切り出すと、「愛犬、ぽぷは5歳、こぺは4歳です」「ぽぷこぺと仲良くお誕生日をお祝いしました」と愛犬らと誕生日を祝ったことを報告。

同時に、笑顔でピースしている姿や、両手で頬を挟んで微笑んでいる様子などを公開し、「写真はマネージャーさんと親友たちが撮ってくれたものです」と説明すると、「いつもみなさんありがとうございます」「また1年元気に、そしてパワフルを目標にがんばります！」「これからもよろしくお願いいたします」と締めくくった。

この投稿に対し、ファンからは、「お誕生日おめでとう」「ほんとに大好きです！」「素敵な一年になりますように」「大人になられた〜！」「ナイスショット」「年々美しさが増していく」「可愛すぎます」などの多くの祝福の声が寄せられている。

女優としてさまざまなドラマや映画で活躍している浜辺。8月30日から31日にかけて日本テレビ系にて放送される『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』では、チャリティーパートナーを務める。