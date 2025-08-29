¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÏÀ®³ØÉô¡×¶á¤¯Ç§ÃÎ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¡»Í¹ñÂç³Ø¤Ë¿·Àß¡ÚÆÁÅç¡Û
»Í¹ñÂç³Ø¤Ï8·î29Æü¡¢AI¤ä¥É¥íー¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡×Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·¤·¤¤³ØÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¤ÎÀßÃÖ¤¬¶á¤¯Ç§²Ä¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Í¹ñÂç³Ø¤¬2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÏÀ®³ØÉô¡×¤Ç¤¹¡£
³ØÉô¤Ç¤Ï¥É¥íー¥óµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë±þ¤¸¤¿±ÇÁüÀ©ºî¡¢¹¹¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡×¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢2027Ç¯´°À®Í½Äê¤Î³ØÉôÅï¤ä¡¢Ê»Àß¤Î¥¢¥êー¥Ê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹½ÁÛÍ½Äê¤â¸ø³«¡£
³ØÉôÅï¤Ï5³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑÌó3200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡¢3³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ÏÌó3300Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³ØÉôÀ¸¤ÎÊç½¸¤Ï¡¢Ç§²Ä¿½ÀÁ¤Îµö²Ä¤¬¤ª¤ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£