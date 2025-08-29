【40・50代】にレイヤーカットが一押し！ 次オーダーしたいのは？

重さを残すスタイルから少しだけ軽くしたいときにぴったりなのが、今注目の「レイヤーカット」。動きやボリューム感を自然に出せるため、40・50代の髪悩みにもやさしくフィットしてくれそうです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人に似合うレイヤーヘアを厳選してご紹介します。

透け感 × スモーキーブラウンが上品なレイヤーミディ

最初にご紹介するのは、ほどよくスモーキーなブラウンに、毛束感を重ねたレイヤーミディ。首筋にそっと沿うような襟足と、トップにふんわり重なる毛束が繊細で、全体に柔らかな印象を与えます。品よく軽やかに見せたい人にぴったりのスタイルです。

肩で外ハネする、ナチュラルな抜け感ミディ

こちらはベージュ系カラーが印象的なレイヤーミディ。先ほどよりも少し長めに設定されているため、肩にあたる部分が自然と外ハネになり、ラフさと抜け感のある雰囲気に。トップはブローだけでもまとまりやすそうなので、あまり手をかけたくない人にもぴったり！ 柔らかさとラフさを兼ね備えた、軽やかなスタイルです。

外ハネくびれ × ナチュラルブラウンでヘルシーに

続いてご紹介するのは、首元のくびれが印象的な、外ハネボブスタイル。トップは長めに設定されているため、自然なまとまりが生まれています。毛先は広がるように外ハネで仕上げられており、今っぽさを添えた印象に。さらに、ナチュラルなブラウンカラーがヘルシーさを引き立て、親しみやすい雰囲気を演出します。

ベースとトップでしっかり差をつけたレイヤースタイル

最後にご紹介するのは、しっかりとレイヤーを入れた、立体感のあるミディスタイル。ベースは外ハネ、トップは内に巻くような毛流れで、動きのコントラストが楽しめます。カラーはツヤ感のあるピンクブラウンで、柔らかなニュアンスをプラス。構成にひと工夫ある分、こなれた印象が際立ちます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miiika241様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里