ÆÈ¼«¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª¶áÀÐÎÃ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ã¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¥­¥ã¥Ã¥È¡×ÁÞÆþ²Î¡ÖÇ­¤Î¤·¤ï¤¶¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹

2025Ç¯1·î¤Ë¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏÁ÷ÇÛÅÅ ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö30 ºÐ¤Î·è°Õ¡×¤Ç²Î¾§¤·¡¢YouTube¤Ç540Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¶áÀÐÎÃ¤¬¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇ¤Î¤·¤ï¤¶¡×¤ò9·î3Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
½é¤Î½ñ¤²¼¤í¤·ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿º£ºî¤Ï¡¢¶áÀÐ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡É¤ò¼ç¼´¤ËÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤âÁ´¤Æ¼«¿È¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ã¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥È¡×Âè9ÏÃ¤ÎÁÞÆþ¶Ê¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Îºî²è¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥á¥«¥ë¡¼¥ÄÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¶áÀÐÎÃ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ä¹Ç¯Î¯¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÉÇ¤Ø¤Î°¦¡É¤¬¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥¢¥Ë¥áÁÞÆþ²Î¤È¤·¤ÆÊó¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÇ¹¥¤¤ËÆÏ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£