¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµå½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶ä¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê25¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¡×¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÊ¸½ñ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶â¥á¥À¥ëµé¤Î²Ä°¦¤µ¡×¥ª¥ÕÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
¡¡ÁáÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢WTT ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤Ø¤Î³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤´ÀâÌÀ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½Å¤Í¤ÆÏÍ¤Ó¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¸½ñ¤ò²èÁü¤Ë¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯7·î¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥Ö¥ì¡¼Ãæ¤Ë¹ü¤¬Æ°¤ÄË¤ß¤È¶¦¤ËµÞ¤Ë¥é¥±¥Ã¥È¤¬Àµ¤·¤¯°®¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾É¾õ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤ËÈ÷¤¨¡¢8·î9Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Î2²óÀï¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ëü°ì¤ÎºÝ¤ËWTT¤Ç¿·¤·¤¯À©Äê¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡ÊMTO¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤»Ý¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¾É¾õ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Î²¬Íº²ð¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë½èÃÖ¡Ê´ØÀá¤ä¶ÚÆù¤ÎÄ´À°¡Ë¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à½÷»ÒÃæß·±Ô´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤·¡¢WTT¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ì¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌäÂê¤Ê¤¤¡×»Ý¤Î¤ªÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë²ø²æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤é¤³¤½»öÁ°¤Ë¾µÇ§¤âÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤È¤Ï¸À¤¨¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤«¤é¸«¤ÆÃæÎ©À¤Ëµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¤´Ö¤ÎÀ¼¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜÁª¼êÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¥³¡¼¥Á¤ò¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¸Î§¤Î´·½¬¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊý¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤â1Ì¾¡¢½èÃÖÃæ¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÄË¤ß¤ä¾É¾õ¤Î³ÎÇ§¤È½èÃÖ¤Î¤ß¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Àï½Ñ¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃæÎ©À¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¡¢¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢WTT¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ç½èÃÖ¤ò¼õ¤±¡¢»î¹ç¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤É¤¦¤«¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¡¢ÀÚ¤Ë¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤±þ±ç¤ò¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ëº£¸å¤Ï¤è¤ê¿µ½Å¤ÊÈ½ÃÇ¤ÈÂÐ±þ¤ËÅØ¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§ÍÍ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
