U-NEXT、プレミアリーグの「ライブビューイングイベント」開催決定！全国12会場で日本代表選手の注目2試合を同日放映

U-NEXTは29日、9月20日（土）に、イングランド・プレミアリーグのライブビューイングイベント『U-NEXT Presents Premier League ライブビューイング』を映画館にて実施することを発表した。

TOHOシネマズとイオンシネマの計12会場で、日本代表選手が在籍する注目の2試合をライブ配信する。

今季も世界最高峰のプレミアリーグを日本で独占配信しているU-NEXT。日本代表の9月シリーズ配信も決まるなど、サッカーにおける存在感が年々増している。

今回のライブビューイングでは、昨季リーグ王者で日本代表MF遠藤航が在籍するリヴァプールと、同じ地区を本拠とするエヴァートンによる「マージーサイドダービー」を20時30分から上映。

続いて23時からは、日本代表MF三笘薫が所属するブライトンと、同じ川崎フロンターレ出身の日本代表DF高井幸大が加入したトッテナム・ホットスパーとの対戦が上映される。

『U-NEXT Presents Premier League ライブビューイング』開催概要

■日程

2025年9月20日（土）

■上映カード

1試合目（20:30キックオフ） リヴァプール vs エヴァートン

2試合目（23:00キックオフ） ブライトン vs トッテナム・ホットスパー

■料金

4,000円（税込）

■対象劇場

TOHOシネマズ：新宿、なんば

イオンシネマ：浦和美園・春日部・板橋・シアタス調布・幕張新都心・金沢フォーラス・土岐・常滑・広島・福岡

■チケット販売

TOHOシネマズ：2025年9月14日（日）0時より販売開始

イオンシネマ：2025年8月29日（金）14時より販売開始

※詳細は、各劇場のホームページをご確認ください。

■来場者特典

プレミアリーグロゴステッカーを来場者全員にプレゼント

映画館の大画面と音響設備により、現地スタジアムに近い臨場感を味わいながら、同じクラブを応援するファン同士で一緒に観戦を楽しむことができそうな『U-NEXT Presents Premier League ライブビューイング』。

プレミアリーグと7年間にわたる国内独占配信契約を締結しているU-NEXTは、今後もさまざまな形で、より多くの皆さまにプレミアリーグ観戦の魅力を伝えていくという。