「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２９日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、超高級リゾートでの休暇の様子を届けた。

西村氏は「きょうはインドネシアのバリ島にあります高級リゾート、ブルガリ・リゾートに来ております。以前から来たくてやっと家族で来ることができました」と満面の笑みでリゾート内の紹介を始めた。

豪華な内部を動画で投稿し、西村氏は「チェックインをするレセプションです。すごく開放的な感じです」とスタッフが行き交う広い空間を撮影。「ブルガリ・リゾートの敷地には全部で５９棟のヴィラがあります。広いのでバギーでの送迎をお願いできます。にしたん社長が止まるのは１１番のヴィラです。おっと、まずはプールがあります」とドアを開けてすぐにプライベートプールがあることを報告した。

さらに西村氏は「２ベッドルームで広さが５５０平方メートルあります。ウェルカムフルーツとシャンパンもあります。中央がですね、皆さんみて下さい。うわ！すごい！」とリゾートから見渡せる海を投稿した。「崖の上にブルガリ・リゾートがあるんですが、見て下さい、すごいきれいだなこれ」「抜ける風がさわやかで最高です」と弾んだ声でリポート。

「気になる宿泊料金ですが、想像尽きますかね。日本円にして一泊１００万円を少し超えるくらいです。今回３泊する予定です」と宿泊代だけで３００万円を超えることを明かした。

西村氏は子供の頃は生活保護を受給する家庭で育った。名古屋市立大学を卒業後は外資系コンサルティング会社に就職。２５歳で起業し、一時は７０００万の借金を背負ったものの海外用Ｗｉ−Ｆｉルーターのレンタルサービス「イモトのＷｉＦｉ」などで業績を伸ばしていった。にしたん子ども基金を通じて、病気や障害を持つ子どもたち、その家族への支援も続けている。