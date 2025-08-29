¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×ÌÄ¶µÂç¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¡¡´ðËÜÊý¿Ë¤¤Þ¤ë¡ÚÆÁÅç¡Û
ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÄÌ¤¦¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï8·î29Æü¡¢ÌÄÌç¶µ°éÂç³Ø¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À´ðËÜÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦ÃæÀîÀÆ»Ë ¶µ°éÄ¹¡Ë
¡ÖÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤¬Å¬ÀÚ¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡×
¡Ö¸©¤ÈÌÄÌç¶µ°éÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡¢¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Þ¤ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
´ðËÜÊý¿Ë¤Ï¡¢29Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸©¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ»ÔÄ®Â¼¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ä¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆÁÅç±Ø¼þÊÕ¤Ë³Ø½¬»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¾ì½ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ø¤Ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½³Ø¹»¡×¤Ï¡¢2027Ç¯¤Î³«¹»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£