¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î2°äÂÎ¤¬¡Ä½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·²Ð¸µ¤Ë½»¤à60ÂåÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡ÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¡¡
29ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¸áÁ°2»þÈ¾²á¤®¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¿·¶¶Ä®¤Ç¡Ö·úÊª¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£2¿ÍÊë¤é¤·¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö12Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤ÏÌó1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î²È¤Ë¤Ï60Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð»ö¤Î¤¢¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë²Ð¤¬½Ð¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£