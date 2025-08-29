怨念、破滅、死…「戦後ホラー」の恐怖は「高度経済成長の闇」が作り上げた、もうひとつの産物だった【朝宮運河が説く】

1960年〜70年代、世界的なオカルトホラーブームが訪れる中、日本では、戦後復興が一段落し前向きなムードに包まれました。一方で公害問題など負の側面も噴出。まだホラーというジャンルが一般化していなかったものの、確実に後のホラージャンルの礎となるような文学作品が生まれていました。

この記事はこの夏2冊のホラーブックガイドを上梓した朝宮運河さんの著書『怖い話名著88 乱歩、キングからモキュメンタリーまで』より抜粋してお伝えします。

『エクソシスト』から始まった世界的オカルトブーム

アメリカでは70年代に空前のオカルトブームが起きる。オカルト自体は対抗文化の時代と呼ばれた60年代から流行していたものの、それがより大衆化したのが70年代のこと。

直接的なきっかけはウィリアム・ピーター・ブラッティの小説を映画化した『エクソシスト』である。1973年に公開されたこの映画は大ヒットし、オカルトブームは世界的に広がっていった。

映画の冷え冷えとした映像や、男のような声で卑猥な言葉をわめき散らす少女のショッキングな変貌も印象的だったが、原作も映画と甲乙つけがたい恐ろしさがあった。

原作では、もし現代のアメリカで悪魔憑きと思われる現象が起こったら、周囲の人々はどんな反応を見せるか、という部分を丹念にシミュレーションし、リアリティを強固なものにしている。

科学ではカバーしきれない現象の数々についには懐疑的な現代人も悪魔の存在を受け入れざるを得なくなる。母親との死別で信仰の危機に瀕した神父が、苦しむ少女を救うため、再び信仰を武器に悪魔と対決するという展開にも胸を打たれる。

エンターテインメントとして総合的に完成度が高く、時代を変えたのもうなずける名作中の名作である。

ホラーの帝王スティーヴン・キングの登場

『エクソシスト』の大ヒットをきっかけに、悪魔・悪霊・黒魔術・超能力などを扱ったオカルトホラーが流行。後にホラーの帝王と呼ばれることになるスティーヴン・キングも、デビュー作『キャリー』（1974アメリカ）では超能力をシリアスな筆致で扱っている。

キングはデビュー後、たちまちベストセラー作家の仲間入りをし、彼が得意としたジャンルミックス型のエンタメホラー長編、いわゆるモダンホラーが 80年代のアメリカの出版界を席巻する。ホラーが売れるという時代が到来し、多くの作家がその渦に関わることになるのだ。

日本では、オリンピックや万博が開催され、明るく前向きな時代。一方で、大規模な都市開発や治水工事の影には命の犠牲もあり、経済成長の負の側面が反映された作品が多く生まれた（年表：『怖い話名著88 乱歩、キングからモキュメンタリーまで』より）

1947年生まれのキングは、少年時代から大量の娯楽作品に触れ、豊かなイマジネーションを育んできた。多感な子ども時代を送った当時のアメリカでは、戦後の経済発展によって豊かな社会が実現。一方でソ連との対立が激化、東西冷戦による緊張が続いていた。こうした状況を受けて生まれたこの時代のホラーやSFは、普通の人々の日常生活の裏側を描くような作品や、豊かな社会の崩壊を描くような作品が多かった。

キングの評論集『死の舞踏』（1981アメリカ）には、彼を形作ったホラー・SFのタイトルが数え切れないほどあげられている。

日本経済繁栄の光と影

一方日本では世界的オカルトホラーブームとは異なる軸があった。戦後復興が一段落し、「もはや戦後ではない」と言われたのが1956年。高度成長期に入り、68年後半には国内総生産世界第2位の経済大国となる。

64年には東京オリンピック、70年には大阪万博が開催され社会は明るく、前向きなムードに包まれた。しかし同時に公害問題が噴出するなど、経済成長の負の側面が浮かびあがるようにもなる。

この時代に書かれた怖い話には、こうした繁栄の光と影が色濃く表れている。小松左京の「くだんのはは」は太平洋戦争末期の神戸を舞台にした作品だが、来たるべき破滅を予見するような不穏さが漂っている。

あるいは野坂昭如の「骨餓身峠死人葛」。閉鎖された集落の生の痕跡が、呪いのように治水工事の竣工式に現れてくる。どちらも戦後社会の日本人が目を背けてきた、破滅や死やグロテスクなものを、フィクションの中で甦らせようという試みだった。

50年代から70年代にかけて、明朗なサラリーマン小説・家庭小説の第一人者だった源氏鶏太が、70年代半ば頃から一転、怨霊渦巻く怪談に手を染めるようになったのも、時代の変化を反映していると思ってよいだろう。

出世競争に敗れた男たちの怨念が、ただ一人社長になるという夢を叶えた勝者に襲いかかる。多様な働き方が推奨される今日読むと隔世の感があるかもしれないが、根底にある人間の情念はさほど変化していないのではないだろうか。

