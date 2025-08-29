ロス五輪でのメダル獲得に向けた『ラージ100』の考え、大岩剛監督は「より洗練されたグループ」を目指す
29日、AFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選に臨むU−22日本代表のメンバーが発表。大岩剛監督の就任後初の公式大会に臨むメンバーは、2028年に行われるロサンゼルスオリンピックを目指すメンバーがメインとなり、Uー21世代で臨むこととなった。
9月末から10月にかけては、Uー20ワールドカップが行われる中、今回のメンバーには海外組4名が招集。小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）、保田堅心（ヘンク／ベルギー）、塩貝健人（NEC／オランダ）、後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）と20歳以下の中心選手もメンバー入りすることとなった中、予選突破以上にオリンピックに向けた強化の意味合いは非常に強い。
山本昌邦ナショナルチームダイレクター（NTD）は、「他の国がU23で出る中で、我々は2つ下で出て、しっかりと選手を育成してきた。そして8大会連続でオリンピックに出場しているという、選手の成長と強化を考えてのこと」と、今回2つ下の世代で臨む理由について説明。「近年の成績ではウズベキスタンが我々の1つ上にいて、我々がポットで言うと2つ目となり、イラク、サウジアラビアと続いていき、韓国がその下にいる形です。ポットを見ると、この大会がいかに重要かということが認識してもらえると思います」と、ロサンゼルスオリンピック予選に向けてもしっかりと結果を残していきたいと語った。
『ラージ100』というテーマを掲げる日本サッカー協会（JFA）。山本NTDは「100人規模の『ラージ100』をテーマに、100人の代表として誰が出ても戦える選手層を作ろうということで、いろいろな仕掛けをしてきました」と語り、「ロス五輪から逆算もしている中で、まだ諦めたわけではないです。U20ワールドカップに向けて粘るつもりですが、選手にとってはどちらの大会にも出られないということが、『ラージ100』の視点でいくと問題になってしまうので、まずはここでしっかりと代表に来てもらい、アイデンティティをしっかりと植え付けてもらいたいと思います」とコメント。招集に強制力がない中で、いかに国際経験を積ませて成長を促せるかをポイントとし、今回のメンバー選考を行ったとした。
大岩監督になってからは、7月にウズベキスタン遠征を実施。Uー22サウジアラビア代表に5ー1、Uー22ウズベキスタン代表に2ー0と連勝で終えていた中で、まだまだ選手への浸透は時間がかかると大岩監督は語る。「落とし込むという作業は回数が必要となりますので、少ない中での活動はこれまでも経験していますが、継続して我々のグループに入っている選手が非常に重要になります。ウズベキスタン遠征のメンバーたちが、今回の活動の中でより洗練されていくようにしたいですし、新しい選手たちもそれを見ることで、我々のグループのルールやタスクの理解を進めてほしいなと思います」とし、「（回数を）積めば積むほどグループというのは強くなっていくと感じていますので、初めての選手はその第一歩ですし、2回目の選手たちはそれをより高めていくという作業をしていきたいと思います」と、しっかりと時間をかけつつ、着実に成長させていきたいとした。
大岩監督は2024年のパリオリンピックでもチームを指揮し、グループステージで3連勝をおさめて首位通過。しかし、準々決勝でのちに金メダルを獲得するスペインに0ー3で敗れて敗退となっている。2大会連続でオリンピックを指揮することとなり、世代が変わる中でのチーム作りについては「時間的にはほぼ3年、最終予選までは2年半ぐらいですが、その中でパリオリンピックを経験したのはスタッフだけでしかいません。スタッフも当時を経験した上で、レベルアップをしていかなければいけないですし、選手に求めるもの自体が、サッカー界でいう一番高いものでなければならないです」と、継続して臨むスタッフ陣が重要であるとし、「いかにこの年代、ポストユースの年代の選手たちに落とし込むかという作業を、経験を経て、グループとして戦うというリアリティを持ったものに変化させていきたいと思っていますし、パリの時も言いましたが、いつも同じメンバーで戦えるわけではないので、いつ来ても同じような基準の高いプレーを求めたいですし、より洗練されたグループにしていきたいです」と、高いレベルを出し続けられる大きな集団を作っていきたいと意気込んでいる。
