ことしの山形県産サクランボの収穫量について、県は29日、凶作となった去年を下回る8500トンとなる見込みを示しました。記録上、過去最も少なかった1994年の8570トンを下回る見通しです。



県園芸大国推進課深瀬靖 課長「本年の収穫量については、8500トン程度。前年比で99％、平年比で67％と見込んでいる」



29日に開かれた県産サクランボのブランド力強化について話し合う会議で、県の担当者が今シーズンの県産サクランボの収穫量の見込みを示しました。収穫量は、30年ぶりの凶作となった去年の8590トンを下回り、8500トンほどとなる見通しです。これは、大規模な霜被害によって記録上、最も少なかった1994年の8570トンを下回り、過去最少の収穫量となる見込みです。

凶作の要因として県は春先の開花時期に強風や雨の影響で、蜂の活動が活発にならず受粉が進まなかったことで、特に主力品種の佐藤錦の実がならなかったとしています。

さらに、5月から6月にかけて雨によって湿度が高くなり実が割れる「裂果」が多く発生したことも収穫量減少につながったということです。



県農林水産部 高橋和博部長「生産者の方からは2年続けての不作でサクランボの経営が非常に厳しくなっていると声をもらっている。しっかり安定してサクランボが生産できるようし、そして生産者の皆さんの経営も良くなるように頑張っていきたい」



県は今後の対策として、気象変動の影響を受けないサクランボづくりを進めていきたいとしています。

