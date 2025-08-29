フェネルバフチェがモウリーニョ監督を解任…就任からわずか1年、CLのPO敗退が決定打に
フェネルバフチェは29日、ジョゼ・モウリーニョ監督の退任を発表した。
チャンピオンズリーグ（CL）プレーオフでベンフィカに2戦合計0−1で敗れたフェネルバフチェ。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、CLリーグフェーズの出場権を逃したことが決定打となり、モウリーニョ監督の契約解除という決断に至ったようだ。クラブは「チームへの尽力に感謝するとともに、今後の活躍を祈っている」と声明を発表している。
現在62歳のモウリーニョ監督は“スペシャル・ワン”の異名を持ち、これまで欧州各国の名門クラブの指揮官を歴任。2003−04シーズンに母国の名門ポルトをCL制覇に導くと、2度に渡って指揮を執ったチェルシーでは合計8つのタイトルを獲得し、2004−05シーズンには史上最少となる15失点でプレミアリーグを制覇した。
インテルやレアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム・ホットスパー、ローマを率いた後、昨年夏にフェネルバフチェに就任。昨シーズンはスュペル・リグをガラタサライに次ぐ2位で終えたほか、ヨーロッパリーグ（EL）ではラウンド16進出という結果を残した。
