14¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¡¢ÆÁÅç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¹âÂ®¥Ð¥¹¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢8·î29Æü¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ÇÂç·¿¥Ð¥¹¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐ±þ·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
7·î14Æü¡¢°¤ÇÈ»Ô»Ô¾ìÄ®¤ÎÆÁÅç¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Æ¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬±ê¾å¡£
¥Ð¥¹¤Î¾èµÒ1¿Í¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤·¡¢12¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¦Âç»´»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ29Æü¡¢¸©·Ù¤äÀ¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤é¤¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤Ç¤ÎÂç·¿¥Ð¥¹¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ä¸Î¾ã¤Ê¤É¡¢¶ÛµÞ»öÂÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÐ±þ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Âç·¿¥Ð¥¹¤ÈÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤Ë¤è¤ë¾èµÒ¤ÎÈòÆñÍ¶Æ³¤äÈ¯±ìÅû¤Ê¤É¤ÎÀßÃÖ¡¢¤Þ¤¿¡¢¸åÂ³¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¹Ô¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢»ö¸ÎÈ¯À¸¤«¤é¸òÄÌµ¬À©¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÂÐÌÌÄÌ¹Ô¶è´Ö¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬¥Ðー¥¹¥È¤·¤¿¤ÈÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÖÀþ²£ÃÇ¡×
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤ÎÈó¾ï¸ý¤Î³°Éô¤«¤é¤Î³«¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢³«ÊÄ¥ì¥Ðー¤Î¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤ò¼ê¤Ç¶¯¤¯²¡¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ì¥Ðー¤ò²¼¤Ë°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈâ¤¬³«¤¯¡Ë
¡ÊÆÁÅç¥Ð¥¹´ë²è´ÉÍýÉô °ÂÁ´¿ä¿Ê²Ý¡¦¾¾±º ¹ÀÊ¸ ²ÝÄ¹¡Ë
¡ÖÈó¾ï¸ý¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÈòÆñ¤Î»ÅÊý¡¦Æ°¤Êý¡×
¡Ö¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Æ°Àþ¤Ê¤É¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ê¸©·Ù¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¡¦Àî¿¿ÅÄ½ß¼£ ÂâÄ¹¡Ë
¡Ö´Ø·¸µ¡´Ø¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·±Îý¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼¡¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¡Ö·«¤êÊÖ¤··±Îý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×