¡ÚÀîºê¶¥ÎØ¡Û£²¤«·î¤Ö¤êÍ¥½Ð¤Î»³´ß²ÂÂÀ¡ÖËÜÌ¿¤Ï¾¾°æ¹¨Í¤¤«²Å±ÊÂÙÅÍ¤Ç¤â´üÂÔ¤»¤º¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
¡¡Àîºê¶¥ÎØ£Æµ¡ÖÊóÃÎ¿·Ê¹¼ÒÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤Ï£²£¹Æü¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢»³´ß²ÂÂÀ¡Ê£³£µ¡á°ñ¾ë¡Ë¤¬£±£°£Ò½à·è¤òÀ©¤·¤Æ·è¾¡°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£Í¥½Ð¤Ï£¶·î·§ËÜ°ÊÍè¤ÇÌó£²¤«·î¤Ö¤ê¡£ºÇ½ªÆü¡Ê£³£°Æü¡Ë¤Î£±£²£Ò·è¾¡¤Ë¸þ¤±¡ÖËÜÌ¿¤Ï¾¾°æ¡Ê¹¨Í¤¡Ë¤«²Å±Ê¡ÊÂÙÅÍ¡Ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤»¤º´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½à·è¤ÏÅ¸³«¤â¸þ¤¤¤¿¡£ÂÇ¾âÉÕ¶á¤«¤é·î¿¹Î¼Êå¡½»°¥ÄÀÐ¹¯ÍÎ¤ÎÃæ»Í¹ñ£²¼Ö¤ÈÊ¡±ÊÂçÃÒ¡½»³ÅÄµ×ÆÁ¤Î¶áµ¦£²¼Ö¤¬¼çÆ³¸¢Áè¤¤¡£°ñ¾ë£³¼Ö¤ÎÀèÆ¬¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿»³´ß¤Ï¸åÊý¤ÇÀï¶·¤ò¸«Äê¤á¡¢·î¿¹¤ÎÈÖ¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿Ê¡±Ê¤¬ºÇ½ª£²³Ñ¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤¿¾å¤ò¤Þ¤¯¤ê¡¢ÎëÌÚ¸¬ÂÀÏº¡½»³²¼ÅÏ¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Ã±µ³¤ÇÎ×¤ó¤À½éÆüÆÃÁª¤ÏºÇ½ª£³³Ñ£µÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤Þ¤¯¤ê¤Ç£²Ãå¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÎ©¤Á¾å¤²¤¬¤â¤¦¾¯¤·Íß¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤È²ÝÂê¤òµó¤²¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¥Î¥ê¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥«¥«¥ê¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡³Î¤«¤Ë·è¾¡¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î¾¾°æ¤È¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿²Å±Ê¤À¤¬¡¢£Ç·¤ÎÍ¥¾¡²ó¿ô¤Ç¤Ï»³´ß¤â£³²ó¤Ç£²¿Í¤È¤Ï¸ß³Ñ¤À¡£½éÆüÆÃÁª¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿Íµ¤¤Î£²¿Í¤¬Á°¤Ç¤ä¤ê¹ç¤¨¤Ð¡¢»³´ß¤Î°ì³ÑÊø¤·¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£