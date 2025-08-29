¹âÅÄÊ¸É×»á¡¡·ëº§¡õÇ¥¿±¤Î¼ñÎ¤¤ÎÉã¡¦¿åÃ«Ë¤ò½ËÊ¡¡Ö¥¢¥Ë¥¥£¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤è¡Á¡×
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤Î¹âÅÄÊ¸É×»á¤¬£²£¹Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¤ÎÌ¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤Î·ëº§¤ÈÇ¥¿±È¯É½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢Â¹¤¬½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¤è¡£¥¢¥Ë¥¥£¡Á¡×¤È¡¢¿åÃ«¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö½ý¤À¤é¤±¤ÎÅ·»È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃÂê¤òÅ¸³«¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤ªÊý¤â¡Á¢öÈá¤·¤¤¤ªÊý¤â¡Á¢ö¡×¤È¡¢¼ñÎ¤¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Î·àÃæ²Î¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¤ÈÌ¼¡×¤ò²Î¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬·ëº§¤·¤Æ¡£¡Ê¿åÃ«¤¬¡Ë¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¡£¡Ø¥¢¥Ë¥¥£¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤è¡Á¡Ù¡×¤È¹âÅÄ»á¡£¤³¤ì¤Ë°ë»³¤µ¤ä¤«¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¸ø¼°¤Ë¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¹âÅÄ»á¤Ï¡Ö¿·Ê¹¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Ç¥«¥Ç¥«¤ÈºÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¼ñÎ¤¤Î·ëº§¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ê¤¡¡££µ£°²¯ÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤È¡¢¾¾Â¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Õ¥¸¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£