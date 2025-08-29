「なんだ！この脚の長さは！」山田優、“圧巻の絶対領域”を披露「おパンツ見えそうで、母は心配よ！！！」
モデルで俳優の山田優さんは8月29日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルと美脚を披露しました。
【写真】山田優の圧巻スタイル＆美脚ショット
「めっちゃ似合う似合う」山田さんは「ABEMA @abema_official 今日、好きになりました。に出演させてもらった時の衣装 めちゃタイプでした」とつづり、3枚の写真を投稿。ABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』に出演した際の衣装を披露しています。黒いラメニットのトップスに黒いミニスカート姿です。超ミニ丈のスカートからは長い美脚がすらりと伸びていて、ニーハイソックスで“絶対領域”も披露。圧巻のスタイルとなっています。
ファンからは、「脚長過ぎ優ちゃんお似合い素敵」「めっちゃ似合う似合う」「素敵すぎます」「なんだ！この脚の長さは！！」「圧巻の絶対領域！」「足が長いのよ」「いつも素敵」と、絶賛の声が集まりました。一方で「おパンツ見えそうで、母は心配よ！！！」の声も。
ミニ丈スパッツ姿も披露14日には「スペシャルなTシャツが登場」とつづり、Tシャツにミニ丈スパッツを合わせた姿を公開していた山田さん。長い美脚が際立ちます。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
