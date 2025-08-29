昨夏のパリ五輪バドミントンの混合ダブルスで、渡辺勇太とペアを組み銅メダルを獲得した五十嵐（旧姓・東野）有紗が２９日までに自身のＳＮＳを更新。結婚１周年を迎えたことを報告した。

インスタグラムで「Ｈａｐｐｙ １ｓｔ Ｗｅｄｄｉｎｇ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ」と書き始め、「先月の沖縄の新婚旅行で記念にＷｅｄｄｉｎｇ Ｐｈｏｔｏを撮りました」とつづり、笑顔あふれるウエディングフォトを公開。

また、「この日はかんかん照りのお天気で、２人とも代謝が良過ぎて汗だくで撮影をしました。笑 海の中に入った撮影も出来て、最後は２人でびちゃびちゃになりながら楽しく撮影できました ＠ｓｏｐｏｃｈｕｒａｒｉ たくさんありがとうございました」とエピソードを添えた。

そして、「あっという間の一年。これからもたくさん笑って、たくさん言い合いしましょう笑 いつも支えてくれてありがとうの気持ちでいっぱいです。」と書いて締めた。

この投稿にファンからは「おめでとうございます」「素敵な写真ですね」「全部笑顔溢れるお写真」「笑顔が素敵」「とても可愛くて素敵」「ありさちゃん可愛すぎです」「末永くお幸せに」といった声が寄せられている。