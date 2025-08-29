西スポWEB OTTO！のゴルフ企画は今回、福岡県朝倉市の「福岡センチュリーゴルフ倶楽部(GC)」が舞台。プライベートでも過去に何度かプレーをして気品と風格を誇る名門であると感じていた。さらに、敷地内にある旅荘｢水雲亭｣を初めて視察させていただき、その豪華さと洗練された雰囲気にすっかり心を奪われた。

■庭園美の名物ホールで

この日は好調だった。｢朝倉｣と名付けられたアウトの9ホールを回り、スコアは計43打で18ホールなら目標の80台ペース。バーディーとパーが各1回にボギーが計６回、唯一のダブルボギーが名物ホールの6番パー4だった。

その6番ホールはコース中央にクリークが走り、グリーン周辺は池が取り囲む。池の奥には滝が流れ、日本的な庭園美を醸し出す。

6番ホールのグリーン奥にある滝

美しさに見惚れるも、浮島のように見えるグリーンの配置はアマチュアゴルファーには相当な重圧だ。

結局、2オンを狙った２打目が池ポチャを恐れるあまり、グリーン手前にショート。さらに長めのアプローチをダフリ、4オン2パットでダブルボギーとなった。

国内最大級のゴルフ関連ポータルサイト「ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）」の協力で行う今回の企画で訪れた福岡センチュリーGCは1990年の開業で、日本初の計20コースという点が大きな特徴だ。そのうち、インとアウトを1ホールずつカットして18ホールを回っていく。

各ホールにはそれぞれ個性的な名前が付けられており、6番ホールは｢春の海｣という別名を冠している。公式サイトによると｢ドラマチックな名物ホール｣。この難所にてこずり、コース設計者の術中にはまってしまった。次のラウンド機会で何とか攻略しようと心に誓う。

■｢朝倉の雄大な自然にたたずむ隠れ宿｣ー

■福岡センチュリーゴルフ倶楽部

福岡県朝倉市板屋1の1。大分自動車道の朝倉インターチェンジ(IC)、甘木ICより、それぞれ約10分。0946-24-1110

■グルメ

ランチは｢博多明太子＆牛めし重｣(2000円)をいただく。

お重のご飯に明太子が一本どーんと乗り、その脇を甘辛く煮込まれた牛肉が彩る。これはご飯が進む。

メニューには、豚骨ラーメンやチャンポンなどのご当地メニューも。九州外や海外から訪れるゴルファーにも人気が出そうだ。

ラウンド後はクラブハウスの天然温泉を満喫。ゴルフ場側のご厚意で、敷地内にリニューアルした｢旅荘 水雲亭｣の取材を許された。

ジュニアスイート和洋室ツイン（水雲亭提供）

木の素材をふんだんに使った和モダンの客室は、自然の静寂に包まれているかのよう。全客室「源泉掛け流し」の湯とともに、旬の食材を活かした料理も堪能できるという。先端再生医療を提供するクリニックや低酸素トレーニングジムなど、先進的なウェルネス施設も備えた和の伝統と時代の最先端を同時に提供する高級志向の宿である。

懐事情が許すのであれば、ぜひ一度そのぜいたくを体験したいものである。