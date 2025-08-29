Ä¹ºêÃÎ»ö¡¢¥Õ¥ëµ¬³Ê¤ÇÁá´üÀ°È÷¤ò¡¡¶å½£¿·´´Àþ¤Ç¥·¥ó¥Ý
¡¡Ä¹ºê¸©¤ÎÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¤Ï29Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¶å½£¿·´´ÀþÄ¹ºê¥ë¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢º´²ì¸©Æâ¤ÎÌ¤À°È÷¶è´Ö¤ò¿·´´Àþ¤ÈÆ±¤¸¥ì¡¼¥ëÉý¡Ö¥Õ¥ëµ¬³Ê¡×¤ÇÁá´ü¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¯¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¶å½£Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¤Ï¡Ö¶å½£¿·´´ÀþÀ¾¶å½£¥ë¡¼¥ÈÀ°È÷¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¼çºÅ¡£·ÐºÑÃÄÂÎ´Ø·¸¼Ô¤éÌó800¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ²ñ¤Î¿¹ÂóÆóÏº²ñÄ¹¤Ï¡¢º´²ì¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¿·Ä»À´¡½ÉðÍº²¹Àô´Ö¤¬ºßÍèÀþ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ÃÄêÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤À¡£Ä¹´ü²½¡¢¸ÇÄê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£