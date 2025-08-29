¥¿¥¤·ûË¡ºÛ¡¡¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó¼óÁê¤Ë¡Ö²ò¿¦¡×Ì¿Îá¡¡¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¤Î¹ñ¶¾×ÆÍ¤á¤°¤ë¡È²»À¼Î®½ÐÌäÂê¡É¤Ê¤É¤ÇÈãÈ½
¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¤Î¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï29Æü¡¢²ò¿¦¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¿¥¤¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Çµ¯¤¤¿·³»ö¾×ÆÍ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó»á¤¬¥¿¥¤·³¤òÈãÈ½¤·¤¿²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤¬Î®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼Ç¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¾å±¡µÄ°÷ÃÄ¤¬·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ë¼óÁê¤Î²ò¿¦¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ûË¡ºÛ¤Ï29Æü¡¢¡Ö½ÅÂç¤ÊÎÑÍý°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó»á¤Î²ò¿¦¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ú¡¼¥È¥ó¥¿¥ó»á¤Ï2006Ç¯¤Î·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¼ºµÓ¤·¤¿¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤Î¼¡½÷¤Ç¡¢µîÇ¯¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥¿¥¤¤Î¼óÁê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼º¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¥óÇÉ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
