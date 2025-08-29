浦和のマチェイ・スコルジャ監督が２９日、新潟戦（３１日・埼スタ）に向けた取材に応じ、公式戦２試合連続で逆転負けを喫したチームの問題点を指摘した。「ここ２試合での失点を見ると、我々が本来できていたゾーン１（自陣ゴール前）の堅い守りが少し欠けていた。その話を選手にはしました。守備時には疲れていても、実行しないといけないルールがあります」と修正を誓った。

Ｊ１リーグでは２２日の柏戦、前半に２点のリードを奪ったが後半に４失点して２―４と敗北。２７日の天皇杯準々決勝・ＦＣ東京戦も前半に先制したが、後半２失点して１―２と敗れた。指揮官はチームに欠けていた点について「例えばゾーン１でのクロス対応、相手のサイドチェンジ対応。あまり細かくはお話できませんが、柏戦の２失点目、ＦＣ東京戦の２失点目を比較すれば、そこに共通点が見られると思います」と話した。その失点はどちらも、センターバックがサイドに引き出された際にサイドバックの絞りが遅れて喫した失点だった。

一方でスコルジャ監督は、自身の“ミス”についても正直に告白した。「最近の練習を分析すると、その部分にあまり時間を割いていなかった事実もあります。過密日程の中、そしてこの猛暑の中、できるだけ練習時間はコンパクトにしようとしています。しかし私にとっても教訓になりました。どんなに基本的なことでも、やっておくべきチェックリストを作らなければいけない」。この２連敗からの反省を生かし、７位から勝ち点差７の首位京都らを追うべく、優勝戦線への生き残りをかけて新潟戦に挑む。