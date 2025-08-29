À¾Éð½õ¤Ã¿Í¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡2²ó¤Î¼éÈ÷¤ÇÂÇµåÄ¾·â¡Ä¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ò¼õ¤«¤ÙÅÓÃæ¸òÂå
2²ó¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÃæÀî¤ÎÂÇµå¤¬Ä¾·â
¢£À¾Éð ¡¼ ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê29Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤ÎJ.D.¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÆâÌî¼ê¤¬29Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£2²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÃæÀî·½ÂÀÆâÌî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬Ä¾·â¤·ÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó1»à¤ÇÃæÀî¤¬Êü¤Ã¤¿»°ÎÝ¶¯½±¤ÎÂÇµå¤¬»°ÎÝ¼ê¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ËÄ¾·â¡£¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤ê¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±¤Ä¤±°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ËÂå¤ï¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¸»ÅÄ¤¬½Ð¾ì¡£¸»ÅÄ¤ÏÍ··â¤ËÆþ¤ê¡¢ÆóÎÝ¤À¤Ã¤¿»³Â¼¤¬»°ÎÝ¤Ø¡¢Í··â¤À¤Ã¤¿Âìß·¤¬ÆóÎÝ¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë