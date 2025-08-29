¡Ö¼«Âð¤Ç³ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×59ºÐ¸µ½÷Í¥¤Îà¹üÀÞ¥³¡¼¥Çá¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÎï¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨²á¤®¡×¡Ö¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥¥¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡×
¡Ö¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¤Î»Ø¤¹¤é¤âÁÇÅ¨♡¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ½÷Í¥¤Ç¼Â¶È²È¤Î·¯Åç½½ÏÂ»Ò(59)¤µ¤ó¤¬Â¤Î»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç40Âå¡¦50Âå¤ÎÆ¯¤¯½÷À¸þ¤±web¥µ¥¤¥È¡ÖOTONA SALONE¡×(¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò)¤Î¡ÖÄ²³è¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×ÂÐÃÌ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¾®ÎÓ¶Ç»ÒÀèÀ¸¤Ë<ºÇ¿·Ä²³è¾ðÊó>¤Î¤ªÏÃ¤·¤ò¤ª»Ç¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾®ÎÓ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ¤Î±¡Ä¹¤Ç°å³ØÇî»Î¤Î¾®ÎÓ¶Ç»ÒÀèÀ¸¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÄ«¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼«Âð¤Ç³ê¤Ã¤Æ±¦Â¡¦Ìô»Ø¤ò¹üÀÞ¡¡ÂÐÃÌ¤Î»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆÌ¼¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¹ç¤¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ø¡×¡Ö»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÉÂ±¡¤Ø¡¡£¸·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ï¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¶Ø»ß¡ª¡Ä¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤³¤Î1¥ö·î¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤Ë¹ç¤¦ÍÎÉþ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡¡2025²Æ¡¡Â¸µ¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª²È¤ÎÃæ¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê²ø²æ¤Ë¡£ÂçÈ¿¾Ê¤Î²Æ¡×¤È±¦Â¤ÎÌô»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤ÈÊó¹ð¡£¹üÀÞ»þ¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤ÎÂÐÃÌÃæ¤â¹üÀÞÄ¾¸å¡©¹üÀÞ¤Ê¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¡Á¼Ì¿¿¤Ï¡¢Í¥²í¤À¤±¤ÉÂ¸µ¡Ä¡Ä¡£¤µ¤¹¤¬¸µ½÷Í¥¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö¥×¥í°Õ¼±Åù¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨²á¤®¤Þ¤¹¡Ä¡×¡Ö¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¤Î»Ø¤¹¤é¤âÁÇÅ¨♡¡×¡ÖµÓ¤Î»Ø¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤â¡¢½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥¥¡¼¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÎï¤·¤¤½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡£¥µ¥ó¥À¥ë¤â¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÄË¡¹¤·¤¤¤ª¤ßÂ¡£¤Ç¤â¥µ¥ó¥À¥ë¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤¬²Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡×¤Ê¤É¡¢²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¿È¤Ê¤ê¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤ë·¯Åç¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£