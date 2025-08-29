卓球女子で２４年パリ五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）が２９日に自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新。今月９日に行われたＷＴＴチャンピオンズ横浜の女子シングルス２回戦・張本美和戦で物議となったメディカルタイムアウトの経緯を説明した。

「いつも温かい応援ありがとうございます」と書き出し、「この度は、ＷＴＴチャンピオンズ横浜でのメディカルタイムアウトに関して、皆様にご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。また、日本卓球協会への確認に時間を要したため、ご説明が遅れてしまいましたことにつきましても、深くお詫び申し上げます。様々なご意見を頂戴しておりますので、今回の経緯についてご説明させてください」と前置きし、文章をアップした。

「今年７月の試合で、プレー中に骨が動き痛みと共に急にラケットが正しく握れなくなる症状を経験しておりました。このような症状に備え、８月９日（土曜日）の２回戦の試合の前に、万一の際にＷＴＴで新しく制定されたメディカルタイムアウト（ＭＴＯ）を使用したい旨、また、その際に症状を熟知している所属チームの岡雄介トレーナーに処置（関節や筋肉の調整）を依頼することについて、事前に日本卓球協会のナショナルチーム女子中澤鋭監督に相談し、ＷＴＴで新設されたメディカルタイムアウトに加え、テクニカルタイムアウト、ウォーターブレイクについても『問題ない』旨のお返事をいただいておりました」という。

続けて「目に見える怪我ではなかったため判断が難しいからこそ事前に承認を得ておりました。とは言え、第三者の方々から見て中立性に疑問が生じる可能性があるというご意見はもっともだと感じております。このため、日本選手同士の対戦ではコーチをおかないという不文律の慣習を踏まえ、対戦相手の方に配慮し、日本卓球協会のスタッフに1名、処置中に立ち会ってもらい、痛みや症状の確認と処置のみが行われ、戦術などのアドバイスがなかったことを確認してもらっておりました」と明かした。

そして「私としては、ＷＴＴの新ルールであるメディカルタイムアウトで処置を受け、試合を継続したいという切実な思いからの判断であったことはご理解いただけますと幸いです。様々なご意見があることは承知しておりますが、今回の件に関して、誹謗中傷のコメントはどうかお控えいただきたく、切にお願い申し上げます。いつも温かい応援をくださる皆様への感謝を胸に今後はより慎重な判断と対応に努め、これからも皆様に応援していただけるよう、頑張ってまいります。今後とも、応援のほどよろしくお願いいたします」と締め、直筆のサインを添えた。

今月９日に横浜ＢＵＮＴＡＩで行われたＷＴＴチャンピオンズ横浜の女子シングルス２回戦で、早田は張本美和（木下グループ）と対戦し、フルゲームの末に３−２で勝利した。最終ゲームで、張本が４―２でリードした場面で早田が約５分間のメディカルタイムアウトを取った。治療に当たったのは大会ドクターではなく、岡雄介トレーナーだった。タイムアウト明けに一転、流れを失って負けた張本は、試合後に応じた取材でメディカルタイムアウトについて言及。「メディカルタイムアウトを取ることに関しては、私にも権利があるので、相手にも権利があると思いますし、全く意見はないです」と強調した上で「自分としてはすごくすごく疑問に思う部分がたくさんあります」と涙を流した。