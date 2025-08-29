É×¤Î¶»¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿»³¸ý»Ô¤Î72ºÐ¤Î½÷ »³¸ýÃÏ¸¡¤Ï½ý³²ºá¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨µ¯ÁÊ
8·î8Æü¡¢»³¸ý»Ô¤Ç¡¢73ºÐ¤ÎÉ×¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤ÈÊñÃú¤Ç¶»¤Ê¤É¤ò»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿72ºÐ¤Î½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³¸ýÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ï½ý³²ºá¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢29ÆüÉÕ¤±¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»³¸ý»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î72ºÐ¤Î½÷¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤Ï8·î8Æü¡¢»³¸ý»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Åö»þ73ºÐ¤ÎÉ×¤Îº¸¶»¤Ê¤É¤òÊñÃú¤Ç2²ó¡¢ÆÍ¤»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ¬¤ò¥¬¥é¥¹À½¤Î¥³¥Ã¥×¤Ç1²ó²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨Á´¼£1¤«·î¤Î¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬»³¸ýÃÏ¸¡¤Ï½ý³²ºá¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢29ÆüÉÕ¤±¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤ÏÂáÊá»þ¤Î·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÇØÃæ¤È¶»¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÊñÃú¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê»É¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£