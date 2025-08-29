¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÂÐÏÃ·¿AI¤Ç»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ë¾Ú¸À¡¡¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥ÈÀ¸Â¸¼Ô¤Ê¤»þÂå¤ËÈ÷¤¨¤ë
¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥ÈÀ¸Â¸¼Ô¤Î¥Ô¥ó¥«¥¹¡¦¥¬¥¿¡¼¤µ¤ó¤È¥ë¥Í¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¹¥È¥ó¤µ¤ó¤Î±ÇÁü
ÀïÁè¤äºÒ³²¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¾Ú¸À¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡£ÁÐÊý¸þ¤Ç¿Ê¤à¡Ö¸ì¤êÉô¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢µ²±¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¾Ú¸À¼Ô¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢80Ç¯Á°¤ÎÀïÁè¤òÄ¾ÀÜÃÎ¤ëÀ¤Âå¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤±¤ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÂÐÏÃ·¿AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¾Ú¸À¼Ô¤È¤Î¡ÖÂÐÏÃ¡×¤Îµ¡²ñ¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬³ÆÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤¢¤ëÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥·¥ç¥¢¡¼ºâÃÄ¤Ï¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥ÈÀ¸Â¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤¯¡¢10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éAI¤ò»È¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢¹¤²¤Æ¤¤¿Àè¶î¤±¤À¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËºÇÅ¬¤Ê¾Ú¸À±ÇÁü¤ò¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬Áª¤ó¤ÇºÆÀ¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢³Ø½¬¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÊ¸¾Ï¤ä±ÇÁü¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹À¸À®AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¤â²»À¼¤â¤¹¤Ù¤ÆÀ¸Â¸¼ÔËÜ¿Í¤¬¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡×¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£Ä¾ÀÜÂÐÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢µ²±¤È¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºÆ¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¼êË¡¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖDimensions in Testimony¡Ê¾Ú¸À¤Î¼¡¸µ¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤È¤¤¤Ã¤¿À©¸Â¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¾Ú¸À¤Î¼¡¸µ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤À¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹Í°Æ¼Ô¤é¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¾Ú¸À¼Ô¤È¡ÖÂÐÏÃ¤¹¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Î»ý¤Ä°ÕµÁ¡¢À©ºî¼Ô¤é¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£´Ø·¸¼Ô¤é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òË¬¤Í¤¿¡£Â³¤¤Ï¤³¤Á¤éµ»öÁ´Ê¸¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇÄ«Æü¿·Ê¹¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ÂÐÏÃ·¿AI¤Ç»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤ë¾Ú¸À¡¡¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥ÈÀ¸Â¸¼Ô¤Ê¤»þÂå¤ËÈ÷¤¨¤ë
´ØÏ¢µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¾Ã¤¨¤ëÀ¯ÉÜ¥µ¥¤¥È¡¡µÏ¿¤ò»Ä¤¹¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥¢¥ó¤Î¹¶ËÉ
¡Ö¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ý¡¼¥í¡×¤ÎÏ¿²è¥Ó¥Ç¥ªµá¤áÂçËÁ¸±¡¡NHKºÆÊüÁ÷¤ÎÉñÂæÎ¢