物価高や共働きが当たり前となった今、食事の準備は誰かひとりの苦労で成り立っているわけではありません。それでもなお、「たくさん食べたい」という思いを優先してしまう人は一定数存在します。今回は、そんな「食べ尽くす」側の男性に取材。見えてきたのは、育った家庭環境と、すれ違う夫婦の食卓風景でした。



「笑顔でおかずを譲ってくれた母親。それこそが愛情というもの」

40代の会社員男性、Aさん。妻から「また食べられた」と抗議されても、納得はいかないと言います。



「実家では料理が山のように出て、満足するまで食べても問題なかったんです。余って捨てるくらい品数が用意されていましたし、母も自分の分をよく譲ってくれました。魚の美味しそうな部分なんかを『たくさん食べなさい』と横から小皿にどんどん乗せてくれて。そういうところに、家族の愛情を感じて育って来ました。だから急に『加減して食べろ』と言われても難しい。むしろ、妻からの愛情が薄いのではないかと感じています。」



「工夫しないのはそちらでは？」

妻からは「取り分けて」と懇願されている…と語るAさん。しかし、どうしても納得がいかない様子。何故なら──。



「残したいなら、器を分けるとか最初にキープするとか方法はいくらでもありますよね。それをしないのは、食にそこまでの熱意がないからでは？と思ってしまいます。食べられたくないなら、そちらも努力してほしい。根本的な問題ですが、食べるのも遅いんですよね。こちらと食べるスピードを合わせたり、最初から十分な量を用意したり、改善できる点はいくらでもあるはずなんです」



「食事は毎日の労働の報酬。思いきり食べられないのなら、何のために働くのか？」

「私は家族のために日々、身を粉にして働いています。食事は家での唯一の楽しみで、それを制限されるのは大変なストレスです。モチベーションの低下にも繋がるし、正直何のために働いているのかわからなくなってしまいます。妻と話し合いを重ねましたが、妻には私に寄り添い意見を擦り合わせる気が全くないようなんです」



こうした反論の結果、家族の間には小さな亀裂が生まれていきました。



家族の反撃──「一緒に食べない」という選択

ある日を境に、妻と子供はAさんが帰宅する前に夕飯を終えるようになったといいます。



「冷たいと思いましたよ。なんて幼稚で当てつけじみたことをするのかと。でも拗ねているだけかと気にしませんでした。数日で気が済むかと放っておいたら、結局、そこからずっと一人で食卓につく日々が続いたんです」



さらに悪いことに、時間が経つにつれ妻も子供もAさんに対する態度がよそよそしくなり、会話も減少してきているらしく…。



「さすがに、このままではまずいのかもしれません。…滅多なことはないと思いますが、少し考え直した方がいいんでしょうか」Aさんは軽く笑いながら語られました。



"食い尽くされる側"の苦悩

取材を進めると、被害を訴える声は想像以上に切実でした。



・保育園にお迎えに行っている間に、子どもに作り分けた甘口のカレー鍋まで空っぽにされていました。(30代女性・パート)



・鍋パーティーをしても、具材が消えます。なのに『楽しかったね』と笑顔で言われて怖くなりました。(20代女性・学生)



・焼く前の餃子まで食べようとした夫。食べ物と認知すると、反射的に口に入れてしまうのでしょうか。正直ドン引きです。(30代女性・会社員)



・同居している姉が、テーブルに乗せたものを何でも食べてしまうんです。外食時、隣のテーブルの食べ残しまでじっと見ていて、心底ハラハラしました。(20代男性・会社員)



どれも家族にとっては「心の安心感」を脅かす出来事です。



もう一度、同じ食卓で笑うために

今回お話を聞いたAさんの、「たくさん食べたい」という気持ちも決して悪いことではありません。むしろ健全な欲求です。実家で愛情と共に受け取った食文化が影響しているのも理解できます。



ただ、妻や子どもにとっても「安心して食べられる」ことは大切です。「食い尽くし」は、欲望そのものではなく「思いやりの欠如」と映ってしまうことが多いのです。



家族にとって食卓は「分け合う喜び」を確認する場所。その視点を持つことが、もう一度同じ食卓で笑い合うための第一歩になるのではないでしょうか。



