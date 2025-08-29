¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡Ö¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ý¡¼¥í¡×¤ÎÏ¿²è¥Ó¥Ç¥ªµá¤áÂçËÁ¸±¡¡NHKºÆÊüÁ÷¤ÎÉñÂæÎ¢
¡Ö¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ý¡¼¥í¤ÎËÁ¸±¡×¤Î°ì¾ìÌÌ=NHKÄó¶¡
NHKÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤³¤Î½Õ¤«¤é¡¢¤¢¤ëÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¤¬ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1979¡Á80Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ý¡¼¥í¤ÎËÁ¸±¡×¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¼Â¼Ì±ÇÁü¤ò¤Þ¤¸¤¨¤ÆÀ©ºî¤·¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢NHK¤Ë¤Ï±ÇÁü¤ä²»À¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÎÁÇºà¤ò°ìÈÌ²ÈÄí¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÈ¯·¡¡×¤·¤Æ¡¢46Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ¯·¡¡×¤Î¶ìÏ«¤È¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏVHS¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¡¢¼§µ¤¥Æ¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÀáÌÜ¡×¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤ËÌ²¤ë¡Ö¤ªÊõ¡×¤ò¤É¤¦ÊÝÂ¸¤¹¤Ù¤¤«¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ë¥³¡¦¥Ý¡¼¥í¤ÎËÁ¸±¡×¤Ï¡ÖÅìÊý¸«Ê¹Ï¿¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ËÁ¸±Êª¸ì¡£¡Ö±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È¡×¤Î¸ÅÂå¿ÊÌò¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÉÙ»³·É¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¤ÊÀ¼Í¥¿Ø¤¬»²²Ã¤·¡¢¾®Ìº²Â¤µ¤ó¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤Ê¤É¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ®½Å¤Ê¼Â¼Ì±ÇÁü¤âÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤é¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢NHK¤Ë¤Ï½é²ó¤ÈºÇ½ª²ó¤Î¥Æ¡¼¥×¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢ÊüÁ÷ÍÑ¥Æ¡¼¥×¤Ï¹â²Á¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¾å½ñ¤¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤¿¤áNHK¤Ï2013Ç¯¡¢1970Ç¯Âå¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÌ¤ÊÝÂ¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÄí¤ÇÏ¿²è¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤ÎÄó¶¡¤òµá¤á¤ë¡ÖÈÖÁÈÈ¯·¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¥Þ¥ë¥³Ã´Åö¤ÎÈ¯·¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Åö»þ¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤òµá¤á¡¢¼ý½¸¤ò¿Ê¤á¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¼è°úÀè¤Î²ñ¼Ò¤ËÁ´ÏÃÊ¬¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢±ÇÁü¥Õ¥£¥ë¥à¤À¤±¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²»À¼¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥é¥ó¥Àºß½»¤Î½÷À¤ä²¬»³¸©ºß½»¤ÎÃËÀ¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ÎÈÖÁÈ¤òÏ¿²è¡¦Ï¿²»¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á´ÏÃ¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤òËä¤â¤ì¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÊõÊª¤Î¥Æ¡¼¥×¤òÄó¶¡¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²»À¼¤¬¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£È¯·¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤«¤éÅö»þ¤Î¿§¹ç¤¤¤Ê¤É¤òÉü¸µ¡£¹â²è¼Á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü¤È²»À¼¤Ë¤è¤ëºÆÊüÁ÷¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¼§µ¤¥Æ¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÀáÌÜ¡×¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ë¡£±ÇÁü½¤Éü¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÅìµþ¸÷²»¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡×¤òµá¤á¤Æ¡¢VHS¤ä¥Ù¡¼¥¿¤Ê¤É¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡¢²»³Ú¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬Â³¡¹¤È»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°ÍÍê¤ÏËèÇ¯Áý¤¨¤Æ¡¢º£¤ÏÇ¯´Ö4Ëü¡Á5ËüËÜ¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ÊÝÂ¸¤Î¥³¥Ä¤äµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Â³¤¤Ï¤³¤Á¤éµ»öÁ´Ê¸¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇÄ«Æü¿·Ê¹¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
