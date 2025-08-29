È¬Â¼ÎÝ¤Î½õ¸ÀÀ¸¤«¤·¥¸¥ã¥Ã¥¯ÌöÆ°¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î²øÊª1Ç¯À¸¡Ö¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤â¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤â¾¡¤Á¤¤ë¡×¡¡¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê91¡½81ÄëµþÄ¹²¬¡Ê23Æü¡¢Ä¹ºê¡¦¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Á°²óÂç²ñ²¦¼Ô¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬½ªÈ×¤ËÆÍ¤Êü¤·¡¢³«ËëÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ï»î¹ç³«»Ï5Ê¬Í¾¤ê¤Ç10ÆÀÅÀ¤È¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¡£
³«»Ï5Ê¬¤Ç10ÅÀ¡¡Î±³ØÀ¸Áê¼ê¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö
¡¡ÇòÃ«¤Ï2ÆüÁ°¤Þ¤ÇÊÆNBA¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç³«¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¡£Ä¾ÀÜ½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿À®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£³«»Ï47ÉÃ¤Ëº¸45ÅÙ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È±¦¥µ¥¤¥É¤Ø¥É¥ê¥Ö¥ë¤·¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ÈµÕÂ¦¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢Áê¼ê¤È¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Á¡¼¥àºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ÇÆÀ¤¿¤³¤È¤òºÇ½é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç½Ð¤»¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸«¤»¾ì¤ÏÂ³¤¯¡£ÄëµþÄ¹²¬¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ®¹¶¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Î±³ØÀ¸¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤éÂÎ¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢º¸¼ê¤Ç¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âè2¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ë¤Ï3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤âÄÀ¤á¤¿¡£±óÀ¬¤ÎÈè¤ì¤¬¸«¤¨¤¿¸åÈ¾¤Ï¥ß¥¹¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4Q»Ä¤ê4Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢µ®½Å¤Ê2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¼«Ê¬¤¬¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÏËº¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡£15ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨3¥¹¥Á¡¼¥ë2¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿ÃÓÅÄÂçµ±¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢ÇòÃ«¤È°ì½ï¤ËÈ¬Â¼¤Î½õ¸À¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×¥·¥å¡¼¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤ä·èÄêÎÏ¸þ¾å¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òËá¤¯¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Îý½¬¤ÎÁ°¸å¤â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÑ²½¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÃ«¤ÏÈ¬Â¼¤¬´ðÁÃÎý½¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÎý½¬¤·¤¿¥¹¥¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ç¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤Ç´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥×¤äÀ¤ÂåÊÌ¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ê¤É¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ê¡¢8·îËö¤Ë¤Ï16ºÐ°Ê²¼¡ÊU16¡Ë¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×»²²Ã¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ï³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£È¬Â¼¤ÏÌÀÀ®¹â¡Ê¸½ÀçÂæÂçÌÀÀ®¹â¡Ë»þÂå¤Î2013Ç¯¤ËU16¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç3°Ì¤ËÆ³¤¡¢Íâ14Ç¯¤ÎU17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤â¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤â¾¡¤Á¤¤ê¤¿¤¤¡×¡£¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
ÃÓÅÄ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÏÊÒÊ÷ÁïÂÀ´ÆÆÄ¤¬À¤ÂåÊÌ¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÃÓÅÄ¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê»°½Å¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¤³¤Î½Õ¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¯¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡80¡½76¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4Q»Ä¤ê1Ê¬36ÉÃ¡£ÀäÂÐÅª»ÊÎáÅã¤Î±ÝÌÚÍþ²¢¡Ê3Ç¯¡Ë¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤ÆÂ¼¾å·ÉÇ·¾ç¡ÊÆ±¡Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ëºÓÇÛ¤â¡£Â¼¾å¤Ïµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¤µ¤é¤ËÂ®¹¶¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á´¹ñÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿µ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö±ÝÌÚ¤Ï»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×¡£±ÝÌÚ¤Ï»Ä¤ê39ÉÃ¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÌá¤ê¡¢ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¿¡£ÃÓÅÄ¥³¡¼¥Á¤Ï¡ÖÁê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£