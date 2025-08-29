マンネリ彼氏にリクエスト！「交際当初にしてくれたこと」９パターン
交際が長くなると、二人の関係は安定するものの、感動や刺激は薄まっていきます。彼女が「付き合い始めのころはいろいろ頑張ってくれたのになあ」とあなたに不満を抱き始めたら、やがては気持ちが離れてしまうかもしれません。「初心」を忘れずにお付き合いを継続するためには、どんな行動が求められているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「マンネリ彼氏にリクエスト！『交際当初にしてくれたこと』」をご紹介します。
【１】折に触れて「好きだよ」って言ってほしい
「前はしょっちゅう言われてたけど…最近は全然かも」（10代女性）というように、ことあるごとに「好き」と言ってほしいパターンです。もちろん安売りはいけませんが、黙っていては伝わるものも伝わらないので、言葉でしっかり好意を示すようにしましょう。
【２】バイバイするときにハグ＆キスしてほしい
「以前は見えなくなるまで手を振ってくれてたのに」（20代女性）というように、毎回別れを名残惜しんでほしいパターンです。別れ間際にちょっとハグするだけでも効果的なので、サボらないようにしたいものです。
【３】ちょっと背伸びしていい店に連れていってほしい
「ご飯を食べに行くのも、ここんとこチェーン店とか居酒屋ばっかり！」（20代女性）というように、ときどき一緒に贅沢したいパターンです。「もはやノーアイデア！」という場合は、彼女に行ってみたいお店を聞いてしまうのもありかもしれません。
【４】エッチしたあとすぐに寝ず、腕枕してお話をしてほしい
「最近はさっさと寝るんです。しかも背中を向けて」（20代女性）というように、行為が終わったあともしっかり愛情を注いでほしいパターンです。ここはマッサージをしてあげるなどして、彼女を先に眠らせてしまうのも得策でしょう。
【５】自分の好みや苦手をしっかり覚えてほしい
「最近は、いつもうわの空で、つい先日話したこともすべて忘れてる。なんか悲しいです」（20代女性）というように、自分の話をきちんと聞いてほしいパターンです。どうも忘れっぽいという人は、スマホに要点をメモしておくなどして彼女のカルテを作っておくとよいでしょう。
【６】たまに自慢の料理を作ってほしい
「週末に作ってくれる男の料理が好きだった」（20代女性）というように、たまには昔のように一生懸命にご飯を作ってほしいパターンです。忙しくて凝ったものをイチから作るのが無理ならば、せめて彼女と一緒にキッチンに立つ機会を作るとよさそうです。
【７】遠回りでも部屋の前まで送ってほしい
「以前は『襲われそうだから』と心配してくれたのに」（20代女性）というように、夜遅くなったときは自宅の前まで送ってほしいパターンです。家まで送るのは時間的にも体力的にも厳しい場合は、「無事に着いたらメールして」と言うだけでも違うでしょう。
【８】「おはよう」から「おやすみ」までマメにLINEしてほしい
「最近は２、３日音沙汰がなく放置されるのもざら」（10代女性）というように、以前みたいにこまめな連絡がほしいパターンです。どうしてもうっかり忘れてしまうという人は、スマホのアラームを設定して、毎日の日課に組み込んでみるのもよいかもしれません。
【９】手をつないでゆっくり歩いてほしい
「今はもう目的地に向かって早歩き！みたいな感じなので…」（10代女性）というように、せかせか歩かず、足並みをちゃんと揃えてほしいパターンです。しばらく手をつないでいなくて恥ずかしいという人は、混雑したイベントや場所に乗じて彼女の手を取ってみてはいかがでしょうか。
いずれもちょっとした工夫や努力で相手の気分がよくなるものばかり。今さら恥ずかしくてできないなどと言っていたら、本当に彼女がいなくなってしまうかもしれませんので、たまには初心を忘れずにやってみましょう。（熊山 准）
