¥ä¥¯¥ë¥È¡¡ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡ÖAoyama¡¡Day¡×¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°±ºÍ§ÏÂ¤¬¿³È½Ìò¡¡¼ÒÄ¹¤Î¡Ö²÷Åê¡×¤Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡29Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡½¹ÅçÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¡¢µåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¡¼¥Ä¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAoyama¡¡Day2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢CM¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î»°±ºÍ§ÏÂ¡Ê73¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±¼Ò¤Î±óÆ£ÂÙ»°ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬Æ±¼ÒÀ½¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢»°±º¤Ïµå¿³¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¸«»ö¤ÊÅêµå¡£»°±º¤Ï±¦¼ê¤ò¹â¡¹¤È¾å¤²¤Æ¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤Î»Ïµå¼°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±óÆ£¼ÒÊÝ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¥¹¡¼¥Ä¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡ÖÌîµå·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÊÑ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º¤«¤é¤Ï¡Ö¡Ê¿³È½Ìò¤Î¡ËËÍ¤Î´é¤°¤é¤¤¤ËÅê¤²¤ì¤Ð¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¥ß¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²áµî¤Ë»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿»þ¤ÏÂçË½Åê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»°±º¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Î¡Ö²÷Åê¡×¤Ë¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£