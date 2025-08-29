¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¾Ã¤¨¤ëÀ¯ÉÜ¥µ¥¤¥È¡¡µÏ¿¤ò»Ä¤¹¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥¢¥ó¤Î¹¶ËÉ
À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Æü¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Ìò½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸øÅª¤ÊµÏ¿¤âµ¤·Ú¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸øÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä¾ðÊó¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï2008Ç¯¤Î¥Ö¥Ã¥·¥åÀ¯¸¢Ëö´ü¤«¤é¡¢À¯¸¢½ªÎ»»þ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¥µ¥¤¥È¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢Âç³Ø¿Þ½ñ´Û¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥¢¥ó¡Ê»Ê½ñ¡Ë¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªÁ°¤«¤é¡¢Íâ1·î¤ÎÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤ò·Ð¤ÆÌó8¥«·î¤ò¤«¤±¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ´ØÏ¢¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¸øÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¸ø¶¦¤ÎÍø±×¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡×¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£
À¯¸¢¸òÂå¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜ¥µ¥¤¥È¤ÎÆâÍÆ¤¬Â¿¾¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥µ¥¤¥È¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤«¤é¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÁ°¸å¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÀ¯ÉÜ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Âè£²¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡½¡½¡©
Ä¹Ç¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝÂ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎNPO¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡×¤òË¬¤Í¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¦¥§¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤òÄê´üÅª¤Ë½ä²ó¤·¤Æ¼«Æ°¤Ç¼ý½¸¡¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë¡Ö¥¦¥§¥¤¥Ð¥Ã¥¯¥Þ¥·¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£Â³¤¤Ï¤³¤Á¤éµ»öÁ´Ê¸¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇÄ«Æü¿·Ê¹¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¾Ã¤¨¤ëÀ¯ÉÜ¥µ¥¤¥È¡¡µÏ¿¤ò»Ä¤¹¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥¢¥ó¤Î¹¶ËÉ
