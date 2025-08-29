¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤¬ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¶¯¹ë¥Ú¥¢Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Û
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó À¤³¦Áª¼ê¸¢(ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢¥Ñ¥ê)
¡È¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡É¤³¤È»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤È¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¤¬¡¢´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢½é¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëº£Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯3°Ì¤Î¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿Æ±¥Ú¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ´Ìç¤Î½à¡¹·è¾¡¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤Î´Ú¹ñ¡¦¥¥à¡¦¥Ø¥¸¥ç¥óÁª¼ê¡õ¥³¥ó¡¦¥Ò¥è¥óÁª¼ê¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏºÇÂç¤Ç5ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÜ¤È¤¦¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ÆµÕÅ¾¤Ç³ÍÆÀ¡£Âè2¥²¡¼¥à¤â½ªÈ×¤ËÁê¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤Î¤Ë¤·¡¢2-0(21-17¡¢21-14)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é·ëÀ®11Ç¯¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢Á´±Ñ¥ª¡¼¥×¥óÍ¥¾¡¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿Æ±¥Ú¥¢¤¬¡¢¼¡Àï½é¤Î½à·è¾¡¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£