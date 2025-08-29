ÉÍºê¤¢¤æ¤ß...¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Î¤¾¤¯à¸ª¥¿¥È¥¥¡¼á°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ª¡ÖÇØ¶Ú¤¬¡×¡ÖÁÛ¤¤¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¡×
Ç®°Õ¤ÎÆùÂÎÈþ¡ª±¦¸ª¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼
¡¡²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öa-nation2025¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Ç¯¤Îa-nation¤Ï¤â¤ÎÀ¨¤¤¡£±é¼Ô¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤°Ù¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢8·î30¡¢31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Öa-nation2025¡×(Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¡£Ç®¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÉÍºê¤Ï¡¢Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤òÈäÏª¤·¡¢±¦¸ª¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÇØ¶Ú¥¥ì¥¤¡×¡Ö¶ÚÆù¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹É±¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¤¢¤æÍÍ♡¡×¡Ö»ÑÀª¤âåºÎï¤À¤·¤¤¤Á¤¤¤Á¥Ý¡¼¥º¤¬¥«¥Ã¥±¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤«¤±¤ëayu¤ÎÁÛ¤¤¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¸«¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É´û¤Ëµã¤±¤ë¡×¡Ö¤¢¤æ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤Æ¤Æ ÆùÂÎÈþ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£