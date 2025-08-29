CO2¡¢30Ç¯¤Ë610Ëü¥È¥óÁý¡¡»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡¢ÇÓ½Ðºï¸º¤Ë±Æ¶Á
¡¡´Ä¶¾Ê¤È¹ñÎ©´Ä¶¸¦µæ½ê¤Ï29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Ê¤É¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2030Ç¯¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¡¢610Ëü¥È¥óÁý¤¨¤ë¤È¤Î»î»»¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£Ç³ÎÁ²Á³Ê¤Î²¼Íî¤Ç¼Ö¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¡¢Ç³Èñ¤¬ÎÉ¤¤¼Ö¤Ø¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤â¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÁÛÄê¡£Æ±¾Ê¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸ºÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¶¨µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀõÈø·Ä°ìÏº´Ä¶Áê¤Ï29Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¡£´Ä¶±Æ¶Á¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»î»»¤Ï¡¢26Ç¯¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤È·ÚÌý¤ÎÎ¾Êý¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤¿¡£