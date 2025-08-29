¡Ö°ì½ÖÃ¯¤À¤«¡Ä¡×ÇòÈ±¡õÉ¦¥Ü¡¼¥Ü¡¼¡¢¸µ¤¤¤¤¤È¤âÀÄÇ¯Ââà61ºÐ¤Î·ãÊÑá»Ñ¤Ë¾×·â¡ÖÁ´Á³¼ã¤¤¤ªÌì¤µ¤ó¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥¦¥¥¦¥¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°ÍÙ¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×ÉñÂæ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤Õ¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¡×¤Ç¶¦±é½÷Í¥¤ÈàºÆ²ñá
¡¡½éÂå¤¤¤¤¤È¤âÀÄÇ¯Ââ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬61ºÐ¤Ë¡½¡£ÇòÈ±¡õÉ¦¥Ü¡¼¥Ü¡¼¤ÎàÊÌ¿Íµéá»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÈ±¤¬º®¤¸¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÉ¦¤òÃß¤¨¤¿»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìî¡¹Â¼¿¿¡£¸ø±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë½÷Í¥Ž¥°ËÆ£¤«¤º¤¨(58)¤ÎX¤¬2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌî¡¹Â¼¿¿¤¯¤ó¤È¡£½é¶¦±é¤Ï19ºÐ¤Îº¢¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤Õ¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï½é¶¦±é¤Ç¤¹¤¬¤Û¤ÜÍí¤ß¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉñÂæÂµ¤ä³Ú²°¤ÇÏÃ¤¹¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤Õ¤ê¸þ¤«¤Ê¤¤¡×(TBSŽ¤1985¡Á86Ç¯)¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ë¤ªÌì¤µ¤óÌò¡×¤ÈÌî¡¹Â¼¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ì½ÖÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬Ìî¡¹Â¼¿¿¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Á³¼ã¤¤¤ªÌì¤µ¤ó¡Ä¥¤¥±¥ª¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¥¦¥¥¦¥¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°ÍÙ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó!!¡×¡Ö¤ªÌì¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¾Ð¡×¡Ö¸µÁÄ¤¤¤¤¤È¤âÀÄÇ¯Ââ¡×¡Ö¤Þ¤³¤Ã¤Á¤ã¥ó´èÄ¥¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤ËÅìµþ¸ø±é(Åìµþ·úÊª Brillia HALL)¤«¤é³«Ëë¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè2025¡×¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤ÈÅìµþ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢°¦ÃÎ¡¢·§ËÜ¤ÎÁ´¹ñ5¥«½ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£