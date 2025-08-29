»³·ÁÊüÁ÷

Äá²¬»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤ÇË½ÎÏ¤äË½¸À¤Ê¤É¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ðÊó¤¬Ê£¿ô·ï¡¢Äá²¬»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ïº£¸å¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¸ò¤¨Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Äá²¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤È¤·5·î¡¢Ê£¿ô¤Î»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤Î¿¦°÷¤ä¸µ¿¦°÷¤¬Ë½ÎÏ¤äË½¸À¤Ê¤É¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï2019Ç¯¤´¤í¤«¤éµîÇ¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾å»Ê¤«¤éÉô²¼¤Ø¤ÎË½¸À¤äË½ÎÏ¤Ê¤É¤Ç¡¢»Ô¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÊ¹¤­¼è¤êÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
29Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿»ÔµÄ²ñ9·îÄêÎã²ñ¤Ç¤ÏµÄ°÷¤«¤éÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÁáµÞ¤ËÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤è¤¦µá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢³§Àî»ÔÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅúÊÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

³§Àî ¼£ Äá²¬»ÔÄ¹¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤­¤ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¶ÐÊÙ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ÃËÉ¿¦°÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÄá²¬»Ô¾ÃËÉ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÆ±»þ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÛ¸î»Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×

°ìÊý¡¢µÄ²ñ¤Ç¡¢µÄ°÷¤«¤é¤Ï»Ô¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢»Ô¾ÃËÉËÜÉôÆâ¤Ç¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äá²¬»Ô¤ÏÁáµÞ¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£