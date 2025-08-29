¡Ö±³¤À¤í¡Ä¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¾®´é¤Ã¤×¤ê¤ËSNS¶ÃØ³¡ªKPOP¥¹¥¿¡¼¤È¤ÎÌ´¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÈ¯³Ð¡Ö¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡×¡ÖÀ¤³¦Àþ¤¬À¨¤¹¤®¡×
179¥»¥ó¥Á¤È193¥»¥ó¥Á¤Î2¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡Ä
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ÎKPOP¥¹¥¿¡¼¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¸ø¼°X¤Ï2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖShohei and V. ♡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢BTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎV¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼(¥Æ¥Æ)¤¬¥¹¥¿¡¼(ÂçÃ«Áª¼ê)¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯É½¾ð¤¹¤ëÀ¤³¦Àþ¤¬À¨¤¹¤®¡×¡ÖÎò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤Î¤ë¤ä¤Ä¡ª¡ª¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤â¤É¤Ã¤Á¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬À¨¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤ò¸«¤¿»þ¤Î´é¤â¤Þ¤¿²Ä°¦¤¯¡¢ÂÎ¤ò¶þ¤á¿ÈÄ¹¹ç¤ï¤»¤Æ°®¼ê¤·¤¿ÂçÃ«¤µ¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¥¤¥±¤¹¤®¤ÆÌÜ¤ÎÊÝÍÜ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤âÂÎÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½ÌòÁª¼ê¤ÎÂçÃ«¤¯¤óÂç¤¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÂçÃ«¤Î´é¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¿Í¤â¡£¡Ö±³¤À¤í¡ÄBTS¤ÎÊý¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤â´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤À¤È¡Ä!?¡×¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó¤â´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¡×¡Ö¥Æ¥Æ¤â´é¾®¤µ¤¤¤±¤ÉÂçÃ«¤¯¤ó¤Ï¤â¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£