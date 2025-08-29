¡Ö¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î18ºÐFW¤¬U-22ÆüËÜÂåÉ½¤ËÈô¤ÓµéÁª½Ð
¡¡J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï29Æü¡¢Ä»À´U¡Ý18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¤ÎFW¿·Àî»Ö²»¡Ê18¡Ë¤¬U-23¡Ê23ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×Í½Áª¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤ËÎ×¤àU-22ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¿·Àî¤Ï171¥»¥ó¥Á¡¢65¥¥í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£2·î¤Ë°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡Ö2¼ïÅÐÏ¿¡×¤È¤Ê¤ê¡¢J2¥ê¡¼¥°¤Ç22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£7·î12Æü¤ÎÂçÊ¬Àï¤Ç½éÆÀÅÀ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀ¡Ê17ºÐ11¥«·î6Æü¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡U-23¥¢¥¸¥¢¡¦¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÇBÁÈ¤ÎÆüËÜ¤Ï9·î3Æü¤Ë¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤à¡£Æ±6Æü¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡¢Æ±9Æü¤Ï¥¯¥¦¥§¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÀ¤Âå¤È¤Ê¤ë20ºÐ°Ê²¼¤ÇÊÔÀ®¡£6Æü¤Ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·Àî¤¬ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤ÎàÈô¤ÓµéáÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Àî¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖU-22ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯»ý¤Á´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÚU-22ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡Û
£Ç£Ë
ßÀ粼ÃÎ¹¯ ¡áÌÀ¼£⼤
⼩ÎÓ¾Å·¡áFCÅìµþ
Æâ⼭æÆÂÀ¡á¿·³ã
£Ä£Æ
°ð³ÀÆÆ»Ö¡áÌÀ¼£⼤
Èøºê³®Î°¡áÁá°ð⽥⼤
´ØÉÙ´ÓÂÀ¡á¶Í°þ²£ÉÍ⼤
⼩¿ù·¼ÂÀ¡á¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥óIF(¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó)
±ÊÌî½¤ÅÔ¡á⿃¼è
⼟²°Ý¥⼤¡áÀîºê
²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥⽃¡áÅìÍÎ⼤
¾¾ËÜÍÚæÆ¡á⿅Åç
MF
ÊÝ⽥·ø⼼¡áKRC¥Ø¥ó¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)
¿ûß·³®¡á¹ñ⼠´Ü⼤
⼭ËÜ¾æ°Î¡áÅìµþV
Ì¾ÏÂ⽥²æ¶õ¡áGÂçºå
ÅèËÜÍª⼤¡áÀ¶⽔
Àî¹çÆÁÌÒ¡áÈØ⽥
FW
¸Å⾕É¢²ð¡áÅìµþ¹ñºÝ⼤
±ö⾙·ò⼈¡áNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó(¥ª¥é¥ó¥À)
¸åÆ£·¼²ð¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV(¥Ù¥ë¥®¡¼)
¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¡¥¦¥Á¥§¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¡á¶Í°þ²£ÉÍ⼤
⽯¶¶À¥Æä¡á¾ÅÆî
¿·Àî»Ö⾳¡á⿃À´U-18