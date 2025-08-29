スマホも「おやすみなさい」　高校生作「ベッド型ワイヤレス充電器」がかわいすぎる

夜、スマホを枕元に置いて寝るのは当たり前になった現代。そんなスマホに「専用ベッド」を与える発想から生まれたユニークな電子工作がXで話題になっています。その名も「ベッド型ワイヤレス充電器 BedCharger」。

見た目はどう見てもベッド、しかも掛け布団付き。めくるとそこには静かに眠る（＝充電中の）スマホの姿が。か……かわいい……！

■ スマホ専用ベッド！？ユニークな充電器が話題に

投稿したのは、現役高校生の電子工作愛好家「高校生の電子工作日記」さん（以下、投稿主さん）。本作について話を聞くと、アイデアのきっかけは「スマホにとっての休息は充電」「人間にとっての休息はベッド」という共通点に気づいたことだったそう。

「スマホもベッドで寝かせて充電できたら面白いんじゃないか？」という発想から試作を重ね、完成したのが今回の「BedCharger」。就寝中にベッドで眠る人間と、横でスマホを“寝かせる”構図ができあがり、まるで親子のようなシンクロが楽しめます。

■ NFC搭載でルーティンも自動化。実用性も◎

実用面でもこだわりが光ります。枕部分にはNFCを埋め込み、スマホを寝かせると自動で任意の動作を起動できる仕組み。例えば「睡眠モードに切り替える」「アラームを自動でセットする」など、ただ充電するだけでなく寝る前のルーティンも一括でこなせる優れものです。

さらに布団をかけても時計が見えるようデザインされていたり、充電端子は多くの機種で採用されているType-C対応だったりと、細かな工夫も盛りだくさん。布団の有無が性能に影響するわけではありませんが、「あると妙に嬉しい」という遊び心が感じられます。

■ Qi2対応で最新スマホもOK

完成品は3Dプリンターでパーツを出力し、約4時間で制作。実際に使ってみると「スマホがベッドで寝ているような見た目」に仕上がり、投稿者さんも大満足とのこと。「友達への誕生日プレゼントにもいいのでは」と語るほど、実用性とインパクトを兼ね備えた一品になりました。

さらに、この「BedCharger」はハンドメイド作品の通販サイトBOOTHでも販売開始。価格は5900円（税込）で、受注生産方式。ワイヤレス充電の新しい標準規格「Qi2充電」に対応しているため、多くの最新スマホで利用可能です。

電子工作を趣味とする高校生が作り上げたユーモラスな発明品。日々酷使されるスマホにお布団をかけてあげるという発想は、デジタルとアナログの架け橋のようにも感じられます。もしかすると、これからは「スマホを寝かせる」が、充電を指す言葉になる日が来るかもしれません。

高校生の電子工作日記（@hdiv6xeWxcLUS51）

（山口弘剛）

