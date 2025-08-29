“ケイちゃん”増田惠子、体調不良でライブ延期へ スタッフが報告「増田の元気な姿をまた皆様におみせできるよう専念」
ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと増田惠子（67）が体調不良のため、予定していたライブを延期する。スタッフが増田のインスタグラムで29日伝えた。
【写真】増田惠子の体調不良をつづったスタッフの投稿（全文）
投稿で「増田惠子スタッフよりお知らせです」とし、「この度、９月２日（火）に開催を予定しておりました増田惠子ビルボードライブ横浜公演ですが、増田惠子の体調不良により、誠に勝手ながら開催を延期させていただくことになりました」と説明。「ご来場を楽しみにしていただいていた皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
今後は、「大変恐縮ですが添付の画像をご確認いただきますようお願いいたします」と、延期とするライブの詳細を投稿。「増田の元気な姿をまた皆様におみせできるよう専念して参ります。何卒、ご理解の程よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
予定していたライブは「増田惠子 ＆ KEI（ピンク・レディー） I Love Singing !! 2025 〜 バースデイスペシャル 〜 @Billboard Live OSAKA & YOKOHAMA」と題した公演。9月2日の神奈川・ビルボードライブ横浜での2公演が、10月28日の2公演に延期となる。
