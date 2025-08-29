日本テレビにて、8月29日（金）25:35〜26:04 「コントラスト」第2回を放送。放送後から1ヶ月間、TVerにて無料配信を実施。

実力派コント師4組に「全く同じ導入台本」を渡したら、コント師たちはどんなコントを完成させるのか？発想のコントラストを楽しむ番組。そして、コント師たちに渡される「導入台本」は千原ジュニアが執筆した。

コント師たちは、その続きから「ラスト」までを考案して披露！この番組のために考えた「完全新ネタ」となる。

2週目となる今回の「導入台本」の設定は、「披露宴スピーチ」。結婚式に参列している2人組が、前の人のスピーチを聞いて「これって俺たちのスピーチと被ってないか？」「職業も違うし大丈夫だって…」という会話から始まる。「どんな職業で、どんなスピーチをするのか？」コント師たちの発想力が試される！

この「導入台本」には、ダンビラムーチョ、ななまがり、ラバーガール、スタミナパンの4組が挑む。「ダブルインパクト」ファイナリストであるななまがり、スタミナパン、そして芸歴24年を迎えたラバーガールの「新ネタ」にも注目。また、ダンビラムーチョは大原優一の復帰後、テレビでのネタ披露は初となる。

番組公式X（@Contrast_NTV）の告知動画内で、大原は、「復帰一発目なのでとにかく全力でやります。この3ヶ月をすべてぶつけたい」とコメント。ダンビラムーチョの出演決定には、マネージャーも「信じられないくらい喜んでいた」とのこと。どんな「新ネタ」を披露するのか？

千原ジュニアと共に家族団欒という設定で「コントラスト」を楽しむのは、インパルス・板倉俊之、ロッチ・コカドケンタロウ、「近所の子」としてFANTASTICS・中島颯太、フリーアナウンサーの中川安奈が1970年代風衣装で登場。

中島は、一人で劇場に通うほどの「大のお笑い好き」を公言。中島の「（この企画は）ハンパないことをしてると強く言いたいです」と”お笑いオタク”すぎる発言に、板倉が思わず「（好きすぎて）怖いのよ」とツッコんでしまう場面も。そんなお笑いが好きすぎる中島のコメントにも注目だ。

中川は「自分も結婚式の司会をやることもあるが、こんなことが起きたら大変！」と自身の経験を重ねたコメントで笑いを誘う。

前回の放送は、現在TVerにて配信中。板倉が思わず「このままキングオブコントに持っていける」とコメントしたトム・ブラウンの新作コントをぜひお見逃しなく。

＜番組公式X＞

@Contrast_NTV