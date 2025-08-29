¤Î¤ó¡¢ÀÖÈ±¡ß¥Ë¥Ã¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¡¡¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡Ö¹¶¤á¤ë¤Í¤§¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¤Î¤ó¡Ê32¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤ÊÀÖÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥±¡¼¡×ÀÖÈ±¡ß¥Ë¥Ã¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡È°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡É¤Ê¤Î¤ó
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥Ã¥È¤Î¥É¥ì¥¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÈ±¤ËÇò¤¤¥Ë¥Ã¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È #Renarrate¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥±¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¹¶¤á¤ë¤Í¤§¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈ±¿§±Ç¤¨¤Æ¤¤¤¤!!¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
